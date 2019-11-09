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  • Примера. «Реал» после разгрома «Эйбара» вышел на первое место, «Валенсия» без Черышева всухую победила «Гранаду»

Примера. «Реал» после разгрома «Эйбара» вышел на первое место, «Валенсия» без Черышева всухую победила «Гранаду»

9 ноября 2019, 22:40
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«Реал» в 13 туре чемпионата Испании разгромил «Эйбар» и поднялся на первое место. Дублем отметился форвард Карим Бензема.

В другой встрече «Валенсия» дома всухую обыграла «Гранаду». «Алавес» разгромил «Вальядолид».

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Алавес – Вальядолид – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хоселу, 26; 2:0 – Пина, 32; 3:0 – Лукас, 75 (с пенальти).

Валенсия – Гранада – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Васс, 74; 2:0 – Торрес, 90+7.

Эйбар – Реал – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Бензема, 17; 0:2 – Рамос, 20 (с пенальти); 0:3 – Бензема, 29 (с пенальти); 0:4 – Вальверде, 61.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Эйбар Реал Валенсия Гранада Алавес Вальядолид
Комментарии (1)
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Сенситив
1573328984
результативность появилась в остроте атак, выходят, видно, сливочные из пике, ну, как-то так...))
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