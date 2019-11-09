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    Примера. «Реал» после разгрома «Эйбара» вышел на первое место, «Валенсия» без Черышева всухую победила «Гранаду»

    «Реал» в 13 туре чемпионата Испании разгромил «Эйбар» и поднялся на первое место. Дублем отметился форвард Карим Бензема.

    В другой встрече «Валенсия» дома всухую обыграла «Гранаду». «Алавес» разгромил «Вальядолид».

    Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    Алавес – Вальядолид – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хоселу, 26; 2:0 – Пина, 32; 3:0 – Лукас, 75 (с пенальти).

    Валенсия – Гранада – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Васс, 74; 2:0 – Торрес, 90+7.

    Эйбар – Реал – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Бензема, 17; 0:2 – Рамос, 20 (с пенальти); 0:3 – Бензема, 29 (с пенальти); 0:4 – Вальверде, 61.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2019 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +432

      Сенситив 1 час назад

      результативность появилась в остроте атак,
      выходят, видно, сливочные из пике, ну, как-то так...))

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