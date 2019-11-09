Новиков: «В матче с «Рубином» нас было не десять, а восемь. Ребята мужественно проявили себя»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью телеканалу «Матч ТВ» подвел итог матча 16 тура РПЛ против «Рубина» (1:0). У москвичей было одно удаление.

– Обратный переход на пять защитников – следствие удаления и давления «Рубина» или плановая перестановка?

– Нет, не плановая. По игре мы перешли, потому что у нас два человека играли на одной ноге, нас было не десять, а, наверное, восемь.

Но ребятам большое спасибо, они мужественно проявили себя в последние 10-15 минут. Нам было тяжело.