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    Новиков: «В матче с «Рубином» нас было не десять, а восемь. Ребята мужественно проявили себя»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью телеканалу «Матч ТВ» подвел итог матча 16 тура РПЛ против «Рубина» (1:0). У москвичей было одно удаление.

    – Обратный переход на пять защитников – следствие удаления и давления «Рубина» или плановая перестановка?

    – Нет, не плановая. По игре мы перешли, потому что у нас два человека играли на одной ноге, нас было не десять, а, наверное, восемь.

    Но ребятам большое спасибо, они мужественно проявили себя в последние 10-15 минут. Нам было тяжело.

    • «Динамо» покинуло зону переходных матчей.
    • «Рубин» туда опустился.
    • «Динамо» победило в Казани впервые с 2006 года.

    Источник: Sports.ru

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