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  • Новиков: «В матче с «Рубином» нас было не десять, а восемь. Ребята мужественно проявили себя»

Новиков: «В матче с «Рубином» нас было не десять, а восемь. Ребята мужественно проявили себя»

9 ноября 2019, 17:42
5

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью телеканалу «Матч ТВ» подвел итог матча 16 тура РПЛ против «Рубина» (1:0). У москвичей было одно удаление.

– Обратный переход на пять защитников – следствие удаления и давления «Рубина» или плановая перестановка?

– Нет, не плановая. По игре мы перешли, потому что у нас два человека играли на одной ноге, нас было не десять, а, наверное, восемь.

Но ребятам большое спасибо, они мужественно проявили себя в последние 10-15 минут. Нам было тяжело.

  • «Динамо» покинуло зону переходных матчей.
  • «Рубин» туда опустился.
  • «Динамо» победило в Казани впервые с 2006 года.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (5)
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Фан666
1573311181
Герои б..
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Суворов_лучший
1573314945
Честно сказал, так и было
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Сенситив
1573329874
в футбол играть, ну кто же выпускает одноногих, слышь, чудак, здоровых ставь и легашам не будет равных в чемпе, как-то так...))
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