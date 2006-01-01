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    Экс-арбитр ФИФА Хусаинов – после матча «Рубин» – «Динамо»: «Очень нехорошее впечатление о квалификации Турбина. Как он попал в судейство?»

    Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил работу арбитра Евгения Турбина на встрече 16 тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» (0:1). Рефери показал по красной карточке обеим командам.

    «Очень нехорошее впечатление произвела квалификация арбитра этого матча. Напрашивается большой вопрос: «Как он вообще попал в судейство?». В этом игровом эпизоде умышленно действовал Владимир Рыков, задерживая соперника. Он имитировал удар бейсбольной битой в лоб, начал кататься по полю. Одноклубник Рыкова обратился к судье, а судья уже не видел этого эпизода. «По просьбе трудящихся», он показал Александру Зуеву вторую жeлтую карточку и удалил с поля. Это просто нонсенс.

    Было бы большой футбольной справедливостью, если бы за это действие отменили красную карточку Зуева, а Рыкову предъявили какую-либо дисквалификацию за неспортивное поведение», – считает эксперт.

    • «Рубин» не согласен с удалением Зуева.
    • В матче первого круга между командами «Рубин» также оставался в меньшинстве, но добился победы.
    • «Динамо» благодаря трем очкам в Казани покинуло зону переходных матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +523

      Юрэс 19 минут назад

      А чё он этот Зуев МАЛЕНЬКИХ ОБИЖАЕТ !?!?!!?

      0
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      Рейтинг: +1673

      Фан666 1 час назад

      Как попал? Тебе откатил!

      0
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      Рейтинг: +1113

      Genz 1 час назад

      Пусть Хусаинов расскажет, как он скандально судил в конце 80х годов. Как он блефовал и какие взятки брал. Этот пи..ар делал результаты за заоблачные расценки. Его племянница ,хорошенькая в постели в 90х мне все рассказалв

      0
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      Рейтинг: +722

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...вот они справедливые слова--- но к игре и счёту не пришёшь...

      0
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      Рейтинг: +286

      Olymp2 1 час назад

      Теперь легко критиковать, а раньше где был? Когда убивал наш футбол с себе подобными?

      1
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      Рейтинг: +1274

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Хусаинов , хватит пить.Веди трезвый образ жизни.

      0
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      Рейтинг: +286

      Olymp2 1 час назад

      Так же редиска такие порядки ранее завел - судейство за бабки!!!!!!

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