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  • Экс-арбитр ФИФА Хусаинов – после матча «Рубин» – «Динамо»: «Очень нехорошее впечатление о квалификации Турбина. Как он попал в судейство?»

Экс-арбитр ФИФА Хусаинов – после матча «Рубин» – «Динамо»: «Очень нехорошее впечатление о квалификации Турбина. Как он попал в судейство?»

9 ноября 2019, 16:16
7

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил работу арбитра Евгения Турбина на встрече 16 тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» (0:1). Рефери показал по красной карточке обеим командам.

«Очень нехорошее впечатление произвела квалификация арбитра этого матча. Напрашивается большой вопрос: «Как он вообще попал в судейство?». В этом игровом эпизоде умышленно действовал Владимир Рыков, задерживая соперника. Он имитировал удар бейсбольной битой в лоб, начал кататься по полю. Одноклубник Рыкова обратился к судье, а судья уже не видел этого эпизода. «По просьбе трудящихся», он показал Александру Зуеву вторую жeлтую карточку и удалил с поля. Это просто нонсенс.

Было бы большой футбольной справедливостью, если бы за это действие отменили красную карточку Зуева, а Рыкову предъявили какую-либо дисквалификацию за неспортивное поведение», – считает эксперт.

  • «Рубин» не согласен с удалением Зуева.
  • В матче первого круга между командами «Рубин» также оставался в меньшинстве, но добился победы.
  • «Динамо» благодаря трем очкам в Казани покинуло зону переходных матчей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Турбин Евгений
Комментарии (7)
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Olymp2
1573305689
Так же редиска такие порядки ранее завел - судейство за бабки!!!!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573305701
Хусаинов , хватит пить.Веди трезвый образ жизни.
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Olymp2
1573305762
Теперь легко критиковать, а раньше где был? Когда убивал наш футбол с себе подобными?
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FaTeK1945ru
1573306051
...вот они справедливые слова--- но к игре и счёту не пришёшь...
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Фан666
1573306554
Как попал? Тебе откатил!
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Юрэс
1573311070
А чё он этот Зуев МАЛЕНЬКИХ ОБИЖАЕТ !?!?!!?
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Суворов_лучший
1573315407
Похоже решил на других покаяться за свои проплаченные ошибки
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