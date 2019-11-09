Экс-арбитр ФИФА Хусаинов – после матча «Рубин» – «Динамо»: «Очень нехорошее впечатление о квалификации Турбина. Как он попал в судейство?»

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил работу арбитра Евгения Турбина на встрече 16 тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» (0:1). Рефери показал по красной карточке обеим командам.

«Очень нехорошее впечатление произвела квалификация арбитра этого матча. Напрашивается большой вопрос: «Как он вообще попал в судейство?». В этом игровом эпизоде умышленно действовал Владимир Рыков, задерживая соперника. Он имитировал удар бейсбольной битой в лоб, начал кататься по полю. Одноклубник Рыкова обратился к судье, а судья уже не видел этого эпизода. «По просьбе трудящихся», он показал Александру Зуеву вторую жeлтую карточку и удалил с поля. Это просто нонсенс.

Было бы большой футбольной справедливостью, если бы за это действие отменили красную карточку Зуева, а Рыкову предъявили какую-либо дисквалификацию за неспортивное поведение», – считает эксперт.