Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья Турбин уравнял составы в игре «Рубин» – «Динамо» – удалил динамовца Ордеца

Судья Турбин уравнял составы в игре «Рубин» – «Динамо» – удалил динамовца Ордеца

9 ноября 2019, 15:40
3

В эти минуты проходит матч 16 тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо». На 45 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник казанцев Александр Зуев.

Во втором тайме судья Евгений Турбин уравнял составы, на 66 минуте показав второе предупреждение защитнику «Динамо» Ивану Ордецу. Это его первое удаление в России.

  • Первый гол в России забил полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.
  • В матче первого круга между соперниками «Рубин» также оставался в меньшинстве.
  • Удаление случилось во втором матче с участием «Динамо» подряд.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Ордец Иван Турбин Евгений
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
absent32
1573304350
в этом сезоне Турбин судит матчи с участием Динамо в третий раз, и во всех были удалены динамовцы)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+