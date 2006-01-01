Судья Турбин уравнял составы в игре «Рубин» – «Динамо» – удалил динамовца Ордеца

в этом сезоне Турбин судит матчи с участием Динамо в третий раз, и во всех были удалены динамовцы)))
В эти минуты проходит матч 16 тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо». На 45 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник казанцев Александр Зуев.
Во втором тайме судья Евгений Турбин уравнял составы, на 66 минуте показав второе предупреждение защитнику «Динамо» Ивану Ордецу. Это его первое удаление в России.
- Первый гол в России забил полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.
- В матче первого круга между соперниками «Рубин» также оставался в меньшинстве.
- Удаление случилось во втором матче с участием «Динамо» подряд.