Судья Турбин уравнял составы в игре «Рубин» – «Динамо» – удалил динамовца Ордеца

В эти минуты проходит матч 16 тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо». На 45 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник казанцев Александр Зуев.

Во втором тайме судья Евгений Турбин уравнял составы, на 66 минуте показав второе предупреждение защитнику «Динамо» Ивану Ордецу. Это его первое удаление в России.