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    Судья Турбин уравнял составы в игре «Рубин» – «Динамо» – удалил динамовца Ордеца

    В эти минуты проходит матч 16 тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо». На 45 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник казанцев Александр Зуев.

    Во втором тайме судья Евгений Турбин уравнял составы, на 66 минуте показав второе предупреждение защитнику «Динамо» Ивану Ордецу. Это его первое удаление в России.

    • Первый гол в России забил полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.
    • В матче первого круга между соперниками «Рубин» также оставался в меньшинстве.
    • Удаление случилось во втором матче с участием «Динамо» подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1904

      absent32 2 часа назад

      в этом сезоне Турбин судит матчи с участием Динамо в третий раз, и во всех были удалены динамовцы)))

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      Рейтинг: +309

      Shotlandets86 > absent32 2 часа назад

      Он конченый.

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