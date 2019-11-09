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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
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Рубин - Динамо

09.11.2019, Суббота, 14:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 16 тур Рубин - Динамо Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Динамо 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
30 ноября, пятница 19:30 Рубин 1:1 Динамо
2 тур
3 августа, пятница 19:30 Динамо 1:1 Рубин
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
25 октября, четверг 19:00 Рубин 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 14:00 Динамо 0:0 Рубин
14 тур
21 октября, суббота 16:30 Рубин 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
9 апреля, суббота 19:30 Рубин 4:1 Динамо
9 тур
21 сентября, понедельник 19:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Рубин 1:1 Динамо
11 тур
27 октября, понедельник 20:30 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:0 Рубин
10 тур
26 сентября, четверг 20:30 Рубин 2:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 13:30 Динамо 3:0 Рубин
4 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Кубок (2011/2012)
Финал
9 мая, среда 15:00 Динамо 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 15:00 Динамо 1:1 Рубин
32 тур
26 ноября, суббота 18:30 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
24 октября, понедельник 20:00 Динамо 0:2 Рубин
13 тур
14 июня, вторник 21:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
13 ноября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Рубин
14 тур
24 июля, суббота 21:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 18:15 Динамо 0:3 Рубин
5 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Динамо
7 тур
25 апреля, пятница 19:00 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:1 Рубин
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 0:1 Динамо
11 тур
19 июля, среда 00:00 Динамо 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Рубин
7 тур
30 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 Рубин 2:2 Динамо
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Рубин 2:1 Динамо
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2231

    river31 9 ноября 2019, 15:37

    Только включил. За что хоть удалили двоих? Текстовой нет.

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    Рейтинг: +174

    iurylario 9 ноября 2019, 14:54

    писец удаление

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 9 ноября 2019, 14:53

    ВТБ походу купило матч)

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    Рейтинг: +1934

    семёнычев 9 ноября 2019, 14:49

    Будем просто смотреть футбол..
    Победит тот,кто это заслужит..
    Пока я вижу никчёмный Рубин и предположу,что второй тайм Рубин будет больше суетиться, но как обычно кривоногие не попадут в ворота, а Шаронов намекнёт,что немного не повезло))

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    Рейтинг: +174

    iurylario 9 ноября 2019, 14:29

    жалко умирают две хорошие команды как и весь наш футбол

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    Рейтинг: +174

    iurylario > Ceнит 9 ноября 2019, 14:39

    пока хазпром рулит они на выоте

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 9 ноября 2019, 10:11

    Динамо победит 2:0

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