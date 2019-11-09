«Рубин»: «Динамо», не подскажете курсы актерского мастерства? Или лучше у Рыкова спросить?»

Полузащитник «Рубина» Александр Зуев получил вторую желтую карточку на 45 минуте матча 16 тура РПЛ против «Динамо» за фол против защитника Владимира Рыкова. Пресс-служба казанцев отреагировала на спорное, по ее мнению, нарушение.

«Динамо», не подскажете хорошие курсы актeрского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?» – интересуется «Рубин».