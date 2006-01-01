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    «Рубин»: «Динамо», не подскажете курсы актерского мастерства? Или лучше у Рыкова спросить?»

    Полузащитник «Рубина» Александр Зуев получил вторую желтую карточку на 45 минуте матча 16 тура РПЛ против «Динамо» за фол против защитника Владимира Рыкова. Пресс-служба казанцев отреагировала на спорное, по ее мнению, нарушение.

    «Динамо», не подскажете хорошие курсы актeрского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?» – интересуется «Рубин».

    • Первый гол в России забил полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.
    • В матче первого круга между соперниками «Рубин» также остался в меньшинстве.
    • Удаление случилось во втором матче с участием «Динамо» подряд.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +286

      Olymp2 1 час назад

      У Курбана спросите, неумехи

      0
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      Рейтинг: +707

      Чец 1 час назад

      Этим мастерством в совершенстве владеют большинство игроков РПЛ, упал игрок и тут же свисток.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Shotlandets86 2 часа назад

      Лол. Рыкову в ногу Зуев попал? Попал. Это не жёлтая, конечно. Но до этого эпизода я был уверен, что Рубин зарядил судью, так как вся борьба свистелась в пользу Рубина, но оказалось, что просто Турбин конченый, Ордец оба раза правила не нарушал, во втором эпизоде фолил Кварацхелия вообще и Рубен ещё что-то вякает.

      Симуляция Подберёзкина - карточка Н'жи, симуляции Кварацхелии и Давиташвили вообще всю игру, смешная симуляция Пояркова, когда его Паршивлюк вообще не трогал.

      Молчали бы лучше смм-щики Рубина.

      Динамо играло лучше и заслуженно победило.

      2
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      Рейтинг: +1904

      absent32 2 часа назад

      что теперь на это скажет Егоров? явная симуляция Рыкова и не заслуженная желтая карточка Зуеву!!!!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1842

      семёнычев 2 часа назад

      Чем искать курсы,объясните Пояркову, что мяч надо ЗАБИВАТЬ В ЧУЖИЕ ВОРОТА, а не пасовать Дюпину

      2
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