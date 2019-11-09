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  • «Рубин»: «Динамо», не подскажете курсы актерского мастерства? Или лучше у Рыкова спросить?»

«Рубин»: «Динамо», не подскажете курсы актерского мастерства? Или лучше у Рыкова спросить?»

9 ноября 2019, 15:32
6

Полузащитник «Рубина» Александр Зуев получил вторую желтую карточку на 45 минуте матча 16 тура РПЛ против «Динамо» за фол против защитника Владимира Рыкова. Пресс-служба казанцев отреагировала на спорное, по ее мнению, нарушение.

«Динамо», не подскажете хорошие курсы актeрского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?» – интересуется «Рубин».

  • Первый гол в России забил полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.
  • В матче первого круга между соперниками «Рубин» также остался в меньшинстве.
  • Удаление случилось во втором матче с участием «Динамо» подряд.

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Рыков Владимир
Комментарии (6)
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семёнычев
1573303028
Чем искать курсы,объясните Пояркову, что мяч надо ЗАБИВАТЬ В ЧУЖИЕ ВОРОТА, а не пасовать Дюпину
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absent32
1573303500
что теперь на это скажет Егоров? явная симуляция Рыкова и не заслуженная желтая карточка Зуеву!!!!!!!
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Shotlandets86
1573304830
Лол. Рыкову в ногу Зуев попал? Попал. Это не жёлтая, конечно. Но до этого эпизода я был уверен, что Рубин зарядил судью, так как вся борьба свистелась в пользу Рубина, но оказалось, что просто Турбин конченый, Ордец оба раза правила не нарушал, во втором эпизоде фолил Кварацхелия вообще и Рубен ещё что-то вякает.
Симуляция Подберёзкина - карточка Н'жи, симуляции Кварацхелии и Давиташвили вообще всю игру, смешная симуляция Пояркова, когда его Паршивлюк вообще не трогал.
Молчали бы лучше смм-щики Рубина.
Динамо играло лучше и заслуженно победило.
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Чец
1573305123
Этим мастерством в совершенстве владеют большинство игроков РПЛ, упал игрок и тут же свисток.
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Olymp2
1573305273
У Курбана спросите, неумехи
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Суворов_лучший
1573315074
Ты смотрел куда летел?
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