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Эдерсон пропустит матч с «Ливерпулем»

9 ноября 2019, 11:14

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон не поможет команде в матче 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Эдерсон не сможет играть. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Но в воскресенье он точно не выйдет на поле», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

  • Бразильский голкипер травмировался в игре Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1).
  • В текущем сезоне Эдерсон пропустил 10 голов в 15 встречах.
  • Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 10 ноября в 19:30 по московскому времени.

Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Эдерсон Гвардиола Хосеп
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