Эдерсон пропустит матч с «Ливерпулем»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон не поможет команде в матче 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Эдерсон не сможет играть. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Но в воскресенье он точно не выйдет на поле», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.