Эдерсон пропустит матч с «Ливерпулем»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон не поможет команде в матче 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
«Эдерсон не сможет играть. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Но в воскресенье он точно не выйдет на поле», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
- Бразильский голкипер травмировался в игре Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1).
- В текущем сезоне Эдерсон пропустил 10 голов в 15 встречах.
- Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 10 ноября в 19:30 по московскому времени.
Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»