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    «Барселона» может бесплатно отпустить Суареса в «Интер» Майами

    Будущее нападающего Луиса Суареса в «Барселоне» остается неопределенным, сообщает ESPN.

    По информации источника, каталонский клуб активно ищет замену 32-летнему форварду, но при этом не спешит отпускать самого уругвайца.

    Суарес близко дружит с капитаном команды Лионелем Месси, что является немаловажным фактором.

    Впрочем, если сам футболист попросит отпустить его бесплатно, то «Барса» может пойти навстречу. Тем более, это поможет каталонцам разгрузить зарплатную ведомость.

    Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Суареса считается МЛС, в частности, недавно созданный клуб «Интер» Майами.

    • Суарес выступает за «Барселону» с лета 2014 года.
    • В его активе 259 матчей, 185 голов и 97 результативных передач.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 07:39
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +941

      AHTUNGBOL 10 минут назад

      Походу Малкома у Зенита обратно заберут, парень то перспективный..., по слухам..)))

      0
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      Рейтинг: +5

      Nikoo 39 минут назад

      Бесплатно? Что за бред

      0
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