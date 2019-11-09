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  • «Барселона» может бесплатно отпустить Суареса в «Интер» Майами

«Барселона» может бесплатно отпустить Суареса в «Интер» Майами

9 ноября 2019, 07:39
7

Будущее нападающего Луиса Суареса в «Барселоне» остается неопределенным, сообщает ESPN.

По информации источника, каталонский клуб активно ищет замену 32-летнему форварду, но при этом не спешит отпускать самого уругвайца.

Суарес близко дружит с капитаном команды Лионелем Месси, что является немаловажным фактором.

Впрочем, если сам футболист попросит отпустить его бесплатно, то «Барса» может пойти навстречу. Тем более, это поможет каталонцам разгрузить зарплатную ведомость.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Суареса считается МЛС, в частности, недавно созданный клуб «Интер» Майами.

  • Суарес выступает за «Барселону» с лета 2014 года.
  • В его активе 259 матчей, 185 голов и 97 результативных передач.

Источник: ESPN
Испания. Примера США. МЛС Барселона Интер Майами Суарес Луис
Комментарии (7)
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Nikoo
1573279578
Бесплатно? Что за бред
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AHTUNGBOL
1573281342
Походу Малкома у Зенита обратно заберут, парень то перспективный..., по слухам..)))
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Фан666
1573293899
Там уже дриусси типа место застолбил, какой ещё суарес
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Cules2013
1573300281
Бесплатно? С какого это перепугу. Бэкхем дружит с Барселоной? Насколько помню, его друзья - это Реал и МЮ. Разгрузить з/п ведомость? Каким образом? На место Суареза нужно будет покупать нового топ-форварда и его з/п будет не меньше. Если только Фати не включит режим "Месси" и не начнёт с 18 лет забивать командам уровня Реала. И то, на фоне непонятного Дембеле и Гризманна и стареющего Месси - разгружать нечего. Нужно искать им замены. И дешёвыми они не будут никак.
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_MATRIX_
1573339239
Странно. Крутой нападающий - что у них там произошло?
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