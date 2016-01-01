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    Грабитель, напавший на Колашинаца и Озила, получил 10 лет тюрьмы

    Один из грабителей, поучаствовавший в нападении на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила, получил 10 лет тюремного заключения.

    По информации источника, Эшли Смит, который 25 июля пытался украсть у игроков часы стоимостью в 200 тысяч фунтов стерлингов, давно известен полиции как «профессиональный злоумышленник».

    По итогам заседания судья Ян Борн приговорил Смита к 10 годам тюрьмы за вооруженный разбой. Суд над соучастником Смита состоится позднее.

    • Во время нападания грабители подъехали к автомобилю Озила на мопеде.
    • Один из преступников стал нападать с ножом на Колашинаца, который стоял рядом с автомобилем.
    • Босниец сумел дать отпор злоумышленникам, отогнав их от машины.
    • В итоге грабители быстро покинули место преступления.

    Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14758

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Как то нетолерантно отнеслись к бедному мигранту.

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