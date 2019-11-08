Грабитель, напавший на Колашинаца и Озила, получил 10 лет тюрьмы

Один из грабителей, поучаствовавший в нападении на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила, получил 10 лет тюремного заключения.

По информации источника, Эшли Смит, который 25 июля пытался украсть у игроков часы стоимостью в 200 тысяч фунтов стерлингов, давно известен полиции как «профессиональный злоумышленник».

По итогам заседания судья Ян Борн приговорил Смита к 10 годам тюрьмы за вооруженный разбой. Суд над соучастником Смита состоится позднее.

Во время нападения грабители подъехали к автомобилю Озила на мопеде.

Один из преступников стал нападать с ножом на Колашинаца, который стоял рядом с автомобилем.

Босниец сумел дать отпор злоумышленникам, отогнав их от машины.

В итоге грабители быстро покинули место преступления.

Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда