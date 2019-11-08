Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грабитель, напавший на Колашинаца и Озила, получил 10 лет тюрьмы

Грабитель, напавший на Колашинаца и Озила, получил 10 лет тюрьмы

8 ноября 2019, 21:45
2

Один из грабителей, поучаствовавший в нападении на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила, получил 10 лет тюремного заключения.

По информации источника, Эшли Смит, который 25 июля пытался украсть у игроков часы стоимостью в 200 тысяч фунтов стерлингов, давно известен полиции как «профессиональный злоумышленник».

По итогам заседания судья Ян Борн приговорил Смита к 10 годам тюрьмы за вооруженный разбой. Суд над соучастником Смита состоится позднее.

  • Во время нападения грабители подъехали к автомобилю Озила на мопеде.
  • Один из преступников стал нападать с ножом на Колашинаца, который стоял рядом с автомобилем.
  • Босниец сумел дать отпор злоумышленникам, отогнав их от машины.
  • В итоге грабители быстро покинули место преступления.

Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут Колашинац Сеад
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1573243499
Как то нетолерантно отнеслись к бедному мигранту.
Ответить
Karpathian
1573276359
на бутылку посадят)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+