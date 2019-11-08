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  • Жена Тарасова Костенко: «Мне никто не дает лещей. Рукоприкладство в нашей семье – табу. Я не терпила»

Жена Тарасова Костенко: «Мне никто не дает лещей. Рукоприкладство в нашей семье – табу. Я не терпила»

8 ноября 2019, 17:22
18

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что женщина в семье может стать жертвой рукоприкладства. По словам жены игрока Анастасии Костенко, она домашнему насилию не подвергается.

«Никто мне не даeт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг – ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д.

Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? Мои близкие знают, что я и терпила – несовместимые противоположности», – заверила Костенко.

  • Mash сообщил, что Тарасов неоднократно в пьяном виде бил Ольгу Бузову.
  • Спортсмен уверяет, что к домашнему насилию отношения не имеет.
  • Костенко сейчас ждет второго ребенка от Тарасова.

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Публикация от text (@kostenko.94)

Источник: инстаграм Анастасии Костенко
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (18)
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InterMilLano1908
1573223343
Мда что он быдло что она...
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Spartak Piter
1573224135
Он сразу кулаком))
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klim2m
1573225962
Мерзкое фото
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Dark_Soul
1573227088
Ну понятно. Тарасов запилил пост с инстаграма жены на всякий случай))
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порт
1573228340
Пока носит деньги- ДА!!! Глушакова подскажет.
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paracetamol
1573229524
Ну чё всякую крень писать. Разберите лучше, как кони героически ничью у венгров вырвали!
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spam2009
1573231211
Терпила, е.б.а.т.ь. копать
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Serjoga
1573233219
Довольно скользкий инструмент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ilichkadr
1573234226
Ёханый бабай..... до чего докатились СМИ. Пора опубликовать как Димон имеет в задницу на пианино условную Бузову. Ну, а потом на программу "На самом деле" для выяснения отношений.
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JTherry
1573237604
Никто мне не даeт лещей... ...а по мягкой попе?))))
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