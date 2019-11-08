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    Жена Тарасова Костенко: «Мне никто не дает лещей. Рукоприкладство в нашей семье – табу. Я не терпила»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что женщина в семье может стать жертвой рукоприкладства. По словам жены игрока Анастасии Костенко, она домашнему насилию не подвергается.

    «Никто мне не даeт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг – ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д.

    Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? Мои близкие знают, что я и терпила – несовместимые противоположности», – заверила Костенко.

    • Mash сообщил, что Тарасов неоднократно в пьяном виде бил Ольгу Бузову.
    • Спортсмен уверяет, что к домашнему насилию отношения не имеет.
    • Костенко сейчас ждет второго ребенка от Тарасова.

    text

    Публикация от text (@kostenko.94)

    Источник: инстаграм Анастасии Костенко

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