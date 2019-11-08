Жена Тарасова Костенко: «Мне никто не дает лещей. Рукоприкладство в нашей семье – табу. Я не терпила»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что женщина в семье может стать жертвой рукоприкладства. По словам жены игрока Анастасии Костенко, она домашнему насилию не подвергается.

«Никто мне не даeт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг – ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д.

Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? Мои близкие знают, что я и терпила – несовместимые противоположности», – заверила Костенко.

Mash сообщил, что Тарасов неоднократно в пьяном виде бил Ольгу Бузову .

. Спортсмен уверяет, что к домашнему насилию отношения не имеет.

Костенко сейчас ждет второго ребенка от Тарасова.