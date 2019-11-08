Mash: Бузова неоднократно обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым. Он поднимал руку в пьяном виде

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что женщина в семье может стать жертвой рукоприкладства. Сегодня, 8 ноября, появилась информация: бывшая супруга игрока Ольга Бузова обращалась в полицию, жалуясь на избиения со стороны мужа.

Как пишет Mash, Бузова в 2013 году трижды обращалась в органы. При этом женщина отказывалась фиксировать побои, не желая наказания для Тарасова. Руку спортсмен поднимал в нетрезвом виде.