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    Mash: Бузова неоднократно обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым. Он поднимал руку в пьяном виде

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что женщина в семье может стать жертвой рукоприкладства. Сегодня, 8 ноября, появилась информация: бывшая супруга игрока Ольга Бузова обращалась в полицию, жалуясь на избиения со стороны мужа.

    Как пишет Mash, Бузова в 2013 году трижды обращалась в органы. При этом женщина отказывалась фиксировать побои, не желая наказания для Тарасова. Руку спортсмен поднимал в нетрезвом виде.

    • Пара развелась в 2016 году.
    • Сейчас Тарасов в браке с Анастасией Костенко, они ждут второго общего ребенка.
    • Спортсмен уверяет, что к домашнему насилию отношения не имеет.

    Источник: телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +645

      Дима Цэ 1 минуту назад

      Убил бы ее, курицу, что ж так слабо то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1704

      river31 12 минут назад

      Жаль не добил. Прости господи, дабы не со зла, а по факту.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1831

      Krasnodar 123 18 минут назад

      Воспитывал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +583

      evgevg13 27 минут назад

      Во, только Арбузовой тут только и не хватало для полного счастья. Ну полный "футбол"

      0
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      Рейтинг: +910

      Decorhome 31 минуту назад

      Обоих в Гос Думу)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1704

      river31 > Decorhome 11 минут назад

      Уборщиками.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +910

      Decorhome 32 минуты назад

      Главные новости)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13777

      shinnik 43 минуты назад

      а я.бузову не бил.а я .бузову любил.
      Камеди-Кляп какой-то.

      3
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      Рейтинг: +6106

      mihail200606 46 минут назад

      И отпускал тоже видимо в нетрезвом..))

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      Рейтинг: +2363

      Порванный хрюкан 55 минут назад

      На святое руку поднимал, чо

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