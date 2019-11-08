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  • Mash: Бузова неоднократно обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым. Он поднимал руку в пьяном виде

Mash: Бузова неоднократно обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым. Он поднимал руку в пьяном виде

8 ноября 2019, 17:11
34

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что женщина в семье может стать жертвой рукоприкладства. Сегодня, 8 ноября, появилась информация: бывшая супруга игрока Ольга Бузова обращалась в полицию, жалуясь на избиения со стороны мужа.

Как пишет Mash, Бузова в 2013 году трижды обращалась в органы. При этом женщина отказывалась фиксировать побои, не желая наказания для Тарасова. Руку спортсмен поднимал в нетрезвом виде.

  • Пара развелась в 2016 году.
  • Сейчас Тарасов в браке с Анастасией Костенко, они ждут второго общего ребенка.
  • Спортсмен уверяет, что к домашнему насилию отношения не имеет.

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (34)
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shinnik
1573223066
а я.бузову не бил.а я .бузову любил. Камеди-Кляп какой-то.
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Decorhome
1573223804
Обоих в Гос Думу)))
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river31
1573224933
Жаль не добил. Прости господи, дабы не со зла, а по факту.
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Кирпичный
1573225759
С каких пор футбольный сайт пишет о убогих. ПОЗОРНИКИ ЖЕЛТУШНИКИ.
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dimmmka
1573226660
Чоооо!!!!???? Три раза обращалась в полицию, При этом не желая наказания??)))
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vladimir-7
1573226708
Ну, думаю началось и Пузова проснулась и присоединилась к Уткину и Канделаки, началось хоровое исполнение. А почему отказывалась побои фиксировать? Значит, это ложь!
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3a zenit
1573227628
вообще насрать на этих уродов!
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kazak161
1573229356
Интересно Бузова интервью то же под фонограмму дает!
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Нас Много
1573231039
Либерасты простить не могут Тарасову майку с изображением Путина и валят на него дерьмо со всех сторон.
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3a zenit
1573278822
"шо то говно,шо это"
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