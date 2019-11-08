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  • Тарасов: «Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было»

Тарасов: «Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было»

8 ноября 2019, 14:00
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на обвинения, которые обрушились на него после заявления, что «женщина может получить леща, если будет заходить в красную зону».

– У T-killah Вы довольно резко и, на мой взгляд, однозначно выразились по поводу рукоприкладства в адрес женщин. После резонанса и T-killah в своих соцсетях, и Вы сами сказали, что это была шутка, которую все неверно истолковали. Расскажите о своей реальной позиции в связи с насилием по отношению к женщинам.

Уже в курсе происходящей травли в Сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено. Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю.

У мужчин есть правило не трогать слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя.

– Недавно Ольга Бузова дала интервью КП, где сказала, что сталкивалась с домашним насилием. Сама она не давала дополнительных подробностей, но журналист связал это именно с периодом ваших отношений. Уверена, что Ваши фанаты хотели бы услышать комментарий на этот счет.

– Я не был единственным мужчиной у нее, поэтому комментировать и нечего.

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Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий Канделаки Тина
Комментарии (2)
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vladimir-7
1573213887
Дима, найди этих журналистов, которые выдернули из контекста видео и дай им хороших пи***лей и будешь сразу оправдан.
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Lester84
1573215694
Тарасов: Насильником ты можешь и не быть, но отпустить леща обязан!)))
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