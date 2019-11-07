Канделаки – о словах Тарасова про «лещи»: «Противно даже слышать такое»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который посчитал допустимым применение насилия к женщинам.

«Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, которого я искренне защищала в споре с бывшей командой по поводу оплаты операции, сказал в интервью на YouTube нечто, повергшее меня в ступор.

Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие «красные линии», за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно.

При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия, вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое.

Нет, и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходите от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг», – написала Канделаки в своем телеграме.

Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»