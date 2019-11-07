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  • Канделаки – о словах Тарасова про «лещи»: «Противно даже слышать такое»

Канделаки – о словах Тарасова про «лещи»: «Противно даже слышать такое»

7 ноября 2019, 19:25
13

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который посчитал допустимым применение насилия к женщинам.

«Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, которого я искренне защищала в споре с бывшей командой по поводу оплаты операции, сказал в интервью на YouTube нечто, повергшее меня в ступор.

Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие «красные линии», за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно.

При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия, вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое.

Нет, и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходите от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг», – написала Канделаки в своем телеграме.

Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий Канделаки Тина
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Снег
1573146433
Тинатин, Тарасов был женат.. на......О нём давно пора забыть...
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polt
1573148479
Соглашаюсь, хоть терпеть не могу Канделаки, как генерального продюсера телеканала «Матч ТВ». Тарасов идиот.
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Алясканаша
1573148736
Канделаки должна быть первой в списке Тарасова на получение лещей.
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СвинкаСправедливости
1573148738
Уверен, многие захотели бы выдать пачку лещей одной грузинской женщине.
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Владислав Vlad
1573149146
При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, У Дмитрия есть поклонники???)))
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РМЗ
1573149447
Или с Васей уткой борись
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general.lizyukov
1573159359
Тина, ты мужчин трогаешь тоже только с разрешения? какая же dura....
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Я - легенда
1573164947
Хочет леща даст, хочет - щуку. Рыбак, млин! ))
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mirspirs
1573194368
С тарасовым все давно было понятно, это узколобый ватник и дегенерат. Типичный образ квасного патриота - футболка с Путиным, куча разводов, алименты, глупые женщины кругом, какие-то стычки со скандала и сняты и то ли в баре, то ли на парковке, теперь хочет стать депутатом, сообщив при том, что пи3.Dить женщин это нормально и нужно. Биомусор
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paracetamol
1573196075
Канделаке бы лещей надовать до самой грузии.
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