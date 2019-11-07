Губерниев: «За Тарасова даже не стыдно. Он чудак на большую букву «М»

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который посчитал допустимым «дать леща женщине, если она не беременна».

«За футболиста Тарасова даже не стыдно и не неловко. Просто он чудак на очень большую букву «М», – написал Губерниев в своем телеграме.

Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»

Канделаки – о словах Тарасова про «лещи»: «Противно даже слышать такое»