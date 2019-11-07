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  • Губерниев: «За Тарасова даже не стыдно. Он чудак на большую букву «М»

Губерниев: «За Тарасова даже не стыдно. Он чудак на большую букву «М»

7 ноября 2019, 22:00
11

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который посчитал допустимым «дать леща женщине, если она не беременна».

«За футболиста Тарасова даже не стыдно и не неловко. Просто он чудак на очень большую букву «М», – написал Губерниев в своем телеграме.

Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»

Канделаки – о словах Тарасова про «лещи»: «Противно даже слышать такое»

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (11)
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Nerlinger
1573155320
В думу хочет. Патриот грёьаный
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maygli
1573158346
Тарасов всегда таким был, а до Губерниева, как до жирафа, только что дошло.
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general.lizyukov
1573159587
В кои то веки соглашусь. Вообще ниачем, ляпнул, даже не ляпнул - выпердел не пойми что. С такими "друзьями" и враги не нужны.
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Britan
1573160655
да оба они еще те м...ки
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Я - легенда
1573164743
Блин, парень - рыбак, а все его превратно поняли )))
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Plyash
1573168944
Согласен с Губерниевым.Тарас болен на всю репу.Как можно было жить с Бузовой,на неё даже смотреть блевотно,не то,что спать вместе.Может ей он леща хотел присунуть?
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СвинкаСправедливости
1573178636
За собой следите.
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Иван Петров 1986
1573193249
А уж ты - то какой чудак ! ! ! Даже букву не подберешь.
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Nekit92
1573203501
Хахахаха смотрите кто заговорил... пшел нах.й чмо жирное.
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plehanov6
1573211294
Губерниев сам чудак на букву"М"!!! Полный профан в футболе, а свои поганые сует. ДЕБИЛ биатлонный!
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