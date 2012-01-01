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    Губерниев: «За Тарасова даже не стыдно. Он чудак на большую букву «М»

    Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который посчитал допустимым «дать леща женщине, если она не беременна».

    «За футболиста Тарасова даже не стыдно и не неловко. Просто он чудак на очень большую букву «М», – написал Губерниев в своем телеграме.

    Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»

    Канделаки – о словах Тарасова про «лещи»: «Противно даже слышать такое»

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2384

      maygli 2 минуты назад

      Тарасов всегда таким был, а до Губерниева, как до жирафа, только что дошло.

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      Рейтинг: +1890

      Борат 24 минуты назад

      что тарасов, что губерниев - оба на большую букву Г

      0
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      Рейтинг: +1888

      Nerlinger 52 минуты назад

      В думу хочет. Патриот грёьаный

      0
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      Рейтинг: +1110

      Genz 1 час назад

      Тупо сказал Тарасов. Нельзя такое в СМИ говорить. Лещя если дал девушке, то сразу нужно извиниться. Если когда-то ещё дал ей леща, снова извинить перед ней. Но писать про красную зону не надо. Ступил ефрейтор Дима

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