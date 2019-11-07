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  • Лига Европы. «Астана» во второй раз подряд разгромно проиграла «АЗ Алкмаар». Общий счет за два матча – 0:11

Лига Европы. «Астана» во второй раз подряд разгромно проиграла «АЗ Алкмаар». Общий счет за два матча – 0:11

7 ноября 2019, 20:40
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В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» разгромно проиграла «АЗ Алкмаару» – 0:5. Дублем в составе гостей отметился нападающий Майрон Боаду.

В игре двухнедельной давности в Алкмааре голландцы также одержали крупную победу – 6:0.

Астана – АЗ Алкмаар – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Боаду, 29; 0:2 – Мидтшо, 52; 0:3 – Идрисси, 57; 0:4 – Чатзидиакос, 76; 0:5 – Боаду, 77.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алкмаар 4 2 2 0 13:2 +11 8
2. Манчестер Юн 3 2 1 0 2:0 +2 7
3. Партизан 3 1 1 1 4:4 0 4
4. Астана 4 0 0 4 1:14 -13 0

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Астана АЗ Алкмаар Астана АЗ Алкмаар Акости Боаду Максвелл
Комментарии (3)
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AZ
1573149384
Слишком легкая игра была... Спасибо чемпионам Казахстана за игру...
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talgatnurzhanov2006
1573187510
совсем сдулись, позор да и только.
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Bozigit
1573189695
Позорно
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