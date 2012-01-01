Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Лига Европы. «Астана» во второй раз подряд разгромно проиграла «АЗ Алкмаар». Общий счет за два матча – 0:11

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» разгромно проиграла «АЗ Алкмаару» – 0:5. Дублем в составе гостей отметился нападающий Майрон Боаду.

    В игре двухнедельной давности в Алкмааре голландцы также одержали крупную победу – 6:0.

    Астана – АЗ Алкмаар – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Боаду, 29; 0:2 – Мидтшо, 52; 0:3 – Идрисси, 57; 0:4 – Чатзидиакос, 76; 0:5 – Боаду, 77.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Алкмаар 4 2 2 0 13:2 +11 8
    2. Манчестер Юн 3 2 1 0 2:0 +2 7
    3. Партизан 3 1 1 1 4:4 0 4
    4. Астана 4 0 0 4 1:14 -13 0

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +266

      КрымForever 51 минуту назад

      Где там казахстонская гнида Вот оно чё Михалыч? Пусть теперь нам за уровень казахского футбола расскажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      AZ 56 минут назад

      Слишком легкая игра была... Спасибо чемпионам Казахстана за игру...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru