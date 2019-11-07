Лига Европы. «Астана» во второй раз подряд разгромно проиграла «АЗ Алкмаар». Общий счет за два матча – 0:11

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» разгромно проиграла «АЗ Алкмаару» – 0:5. Дублем в составе гостей отметился нападающий Майрон Боаду.
В игре двухнедельной давности в Алкмааре голландцы также одержали крупную победу – 6:0.
Астана – АЗ Алкмаар – 0:5 (0:1)
Голы: 0:1 – Боаду, 29; 0:2 – Мидтшо, 52; 0:3 – Идрисси, 57; 0:4 – Чатзидиакос, 76; 0:5 – Боаду, 77.
|Группа L
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|13:2
|+11
|8
|2.
|Манчестер Юн
|3
|2
|1
|0
|2:0
|+2
|7
|3.
|Партизан
|3
|1
|1
|1
|4:4
|0
|4
|4.
|Астана
|4
|0
|0
|4
|1:14
|-13
|0
Источник: Бомбардир.ру