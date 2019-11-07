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  • Орлов: «Предвзятости в судействе Вилкова не было. А ошибки у арбитров всегда были и будут»

Орлов: «Предвзятости в судействе Вилкова не было. А ошибки у арбитров всегда были и будут»

7 ноября 2019, 18:31
33

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА (1:1).

«Егоров сказал, что у Вилкова была хорошая игра. А я могу сказать одно: предвзятости в его судействе не было. И меня это устраивает. А ошибки у арбитров всегда были и будут, никуда не деться.

За первый фол Азмуну нужно было показывать желтую карточку, не красную. Момент сложный, но судейство – вещь субъективная. Тот игрок, которого атаковал Азмун, остался на поле? Остался. Значит, травмы не было. Может, Сердар в последний момент смягчил ногу. Мы этого не знаем.

Очень просто вот так категорично говорить, глядя с дивана, что надо давать красную карточку. Но судьи бы сказали это. Есть Хусаинов, который всегда скажет, что надо удалять. И еще скажет про ресурс «Зенита», из-за которого судьи… Он все время одно и то же говорит, потому что обижен на «Зенит». Это ультрас, у них заготовленное клише. Кто-то «Спартак» мочит, а кто-то «Зенит».

Вы помните, какой гол забил Ригони? А его не засчитали. «Зенит» дома играл. И кто же его тянет? Да потому, что судьи ошибаются и в одну, и в другую сторону. Сколько «Зениту» не засчитывали голов? Так к этому нельзя относиться. Не надо работать с позиции диванного эксперта», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Азмун Сердар Орлов Геннадий Вилков Михаил
Комментарии (33)
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ROSTOV SUPER
1573141743
" И меня это устраивает ". Я посмотрел бы как тебя все устраивало бы , творись вся эта вилковская мразь в пользу ЦСКА , первый верещал бы о не справедливости !
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Боцман59rus
1573142368
Дедуля все ещё на Петровском матчи в записи комментирует, на ЗенитАрена его близко не подпускают, даже Милер оценил степень идиотизма и моразма пенсионера
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ufos73
1573142573
Как надоели эти маразматики, которые придумывают что то новое в правилах! И главное домыслы! А может быть, а может он... Люди сами все видят!,
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eleng
1573143899
"игрок, которого атаковал Азмун, остался на поле? Остался. Значит, травмы не было. Может, Сердар в последний момент смягчил ногу. Мы этого не знаем" искусство маразма - мастерство, которым Г.Орлов владеет в совершенстве
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vladimir-7
1573144430
Г.Орлов, все знают, что ты ещё тот пи***бюл, поэтому тебе необходимо просмотреть все высказывания специалистов, включая и судей, которые не боятся объективно высказаться и лучше помолчать, а не защищать таких неоднозначных судей как Вилков.
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Антибиотик
1573144667
Про таких говорят: "Оно не тонет."
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Nikolai58CSKA
1573146384
Когда уже отпевать его будут то???
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ola1a
1573147009
Орлов: - предвзятости в его судействе не было. И меня это устраивает. 99% населения страны - Орлов маразматик, и нас это устраивает :DD
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diadushka
1573147547
Г.Орлов: "ошибки в пользу зенита всегда были и будут"!
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Серж 69
1573149944
Такому плюнь в глаза,скажет-божья роса..Я понимаю,что он Зенитовский до мозга костей,но не видеть(якобы),то,что видели все ,и очень отчётливо,это уже полное отсутствие всякой совести.Лучше бы не высовывался,промолчал,ан нет,вещает важно.Можно болеть за Зенит,и быть человеком,но здесь не этот случай...
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