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    Орлов: «Предвзятости в судействе Вилкова не было. А ошибки у арбитров всегда были и будут»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА (1:1).

    «Егоров сказал, что у Вилкова была хорошая игра. А я могу сказать одно: предвзятости в его судействе не было. И меня это устраивает. А ошибки у арбитров всегда были и будут, никуда не деться.

    За первый фол Азмуну нужно было показывать желтую карточку, не красную. Момент сложный, но судейство – вещь субъективная. Тот игрок, которого атаковал Азмун, остался на поле? Остался. Значит, травмы не было. Может, Сердар в последний момент смягчил ногу. Мы этого не знаем.

    Очень просто вот так категорично говорить, глядя с дивана, что надо давать красную карточку. Но судьи бы сказали это. Есть Хусаинов, который всегда скажет, что надо удалять. И еще скажет про ресурс «Зенита», из-за которого судьи… Он все время одно и то же говорит, потому что обижен на «Зенит». Это ультрас, у них заготовленное клише. Кто-то «Спартак» мочит, а кто-то «Зенит».

    Вы помните, какой гол забил Ригони? А его не засчитали. «Зенит» дома играл. И кто же его тянет? Да потому, что судьи ошибаются и в одну, и в другую сторону. Сколько «Зениту» не засчитывали голов? Так к этому нельзя относиться. Не надо работать с позиции диванного эксперта», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

    Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

    Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии32
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      Рейтинг: +9

      Nikolai58CSKA 7 минут назад

      Когда уже отпевать его будут то???

      0
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      Рейтинг: +297

      Dizgen 8 минут назад

      Гена пора на пенсию!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2159

      Ubuntu 19 минут назад

      Он ещё жив?

      3
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      Рейтинг: +1888

      ухоженный крокодил > Ubuntu 8 минут назад

      Тебя переживет.

      0
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      Рейтинг: +5526

      Антибиотик 35 минут назад

      Про таких говорят: "Оно не тонет."

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +10284

      vladimir-7 39 минут назад

      Г.Орлов, все знают, что ты ещё тот пи***бюл, поэтому тебе необходимо просмотреть все высказывания специалистов, включая и судей, которые
      не боятся объективно высказаться и лучше помолчать, а не защищать
      таких неоднозначных судей как Вилков.

      7
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      Рейтинг: +7531

      ufos73 41 минуту назад

      Он кстати не первою вью об этом дает, похоже везде рассказал где согласились его послушать )))))

      1
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      Рейтинг: +3728

      nik55 43 минуты назад

      Орлов ты ДУРАК --дурной

      2
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      Рейтинг: +162

      МасСуд 46 минут назад

      во пид.р старый запел

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      Рейтинг: +883

      eleng 48 минут назад

      "игрок, которого атаковал Азмун, остался на поле? Остался. Значит, травмы не было. Может, Сердар в последний момент смягчил ногу. Мы этого не знаем"
      искусство маразма - мастерство, которым Г.Орлов владеет в совершенстве

      8
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      Рейтинг: +1588

      giluxa1963 50 минут назад

      сам то себя слышишь

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