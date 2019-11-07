Орлов: «Предвзятости в судействе Вилкова не было. А ошибки у арбитров всегда были и будут»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

«Егоров сказал, что у Вилкова была хорошая игра. А я могу сказать одно: предвзятости в его судействе не было. И меня это устраивает. А ошибки у арбитров всегда были и будут, никуда не деться.

За первый фол Азмуну нужно было показывать желтую карточку, не красную. Момент сложный, но судейство – вещь субъективная. Тот игрок, которого атаковал Азмун, остался на поле? Остался. Значит, травмы не было. Может, Сердар в последний момент смягчил ногу. Мы этого не знаем.

Очень просто вот так категорично говорить, глядя с дивана, что надо давать красную карточку. Но судьи бы сказали это. Есть Хусаинов, который всегда скажет, что надо удалять. И еще скажет про ресурс «Зенита», из-за которого судьи… Он все время одно и то же говорит, потому что обижен на «Зенит». Это ультрас, у них заготовленное клише. Кто-то «Спартак» мочит, а кто-то «Зенит».

Вы помните, какой гол забил Ригони? А его не засчитали. «Зенит» дома играл. И кто же его тянет? Да потому, что судьи ошибаются и в одну, и в другую сторону. Сколько «Зениту» не засчитывали голов? Так к этому нельзя относиться. Не надо работать с позиции диванного эксперта», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

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