«Р-Спорт»: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» насчет трансфера Головина

«ПСЖ» не вступал в переговоры с «Монако» по поводу возможного перехода полузащитника Александра Головина.
«Следят за Головиным многие, но никаких контактов с «ПСЖ» не было. Как минимум этот сезон игрок проведет в «Монако», – сообщил источник «Р-Спорт».
По информации Sport24, россиянин входит в сферу интересов парижского клуба, однако сейчас находится не на первых позициях в списке потенциальных покупок.
- В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
- Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.
Источник: «Р-Спорт»