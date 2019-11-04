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  • «Р-Спорт»: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» насчет трансфера Головина

«Р-Спорт»: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» насчет трансфера Головина

4 ноября 2019, 19:20
4

«ПСЖ» не вступал в переговоры с «Монако» по поводу возможного перехода полузащитника Александра Головина.

«Следят за Головиным многие, но никаких контактов с «ПСЖ» не было. Как минимум этот сезон игрок проведет в «Монако», – сообщил источник «Р-Спорт».

По информации Sport24, россиянин входит в сферу интересов парижского клуба, однако сейчас находится не на первых позициях в списке потенциальных покупок.

  • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.

Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако Головин Александр
Комментарии (4)
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АКС-74У
1572886646
Еще какие клубы не контактировали с Монако по этому поводу, очень интересно?
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ufos73
1572889374
Томь давно следит за Месси и Роналдо, но почему то об этом не пишут (((
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