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    «Р-Спорт»: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» насчет трансфера Головина

    «ПСЖ» не вступал в переговоры с «Монако» по поводу возможного перехода полузащитника Александра Головина.

    «Следят за Головиным многие, но никаких контактов с «ПСЖ» не было. Как минимум этот сезон игрок проведет в «Монако», – сообщил источник «Р-Спорт».

    По информации Sport24, россиянин входит в сферу интересов парижского клуба, однако сейчас находится не на первых позициях в списке потенциальных покупок.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7352

      ufos73 53 минуты назад

      Томь давно следит за Месси и Роналдо, но почему то об этом не пишут (((

      0
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      Рейтинг: -72

      BARCLAYS_APL > ufos73 24 минуты назад

      Вот вообще не в тему 1000000% если комментировать не умеете н а х у я пишите

      0
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      ...
      Рейтинг: +7352

      ufos73 > BARCLAYS_APL 2 минуты назад

      Это называется сарказм если че...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      АКМ-74У 1 час назад

      Еще какие клубы не контактировали с Монако по этому поводу, очень интересно?

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