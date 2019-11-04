«Р-Спорт»: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» насчет трансфера Головина

«ПСЖ» не вступал в переговоры с «Монако» по поводу возможного перехода полузащитника Александра Головина.

«Следят за Головиным многие, но никаких контактов с «ПСЖ» не было. Как минимум этот сезон игрок проведет в «Монако», – сообщил источник «Р-Спорт».

По информации Sport24, россиянин входит в сферу интересов парижского клуба, однако сейчас находится не на первых позициях в списке потенциальных покупок.