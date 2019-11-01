Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Ковач уволен из «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

    «Думаю, это правильное решение для клуба. То, как мы играли с «Айнтрахтом» (1:5), заставило меня принять такое решение. Благодарю «Баварию» за последние полтора года. Это было хорошее время», – сказал Ковач.

    • В последнем матче «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5, пропустив пять голов в чемпионате впервые с 2009 года.
    • Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года.
    • Под руководством Ковача мюнхенский клуб провел 65 матчей, в которых одержал 45 побед, 12 раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.

    Источник: официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:21
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +745

      Я - легенда 4 минуты назад

      Да нормально они с ним играли. Титулы он завоевал. Опять ищут добра от добра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2554

      zatonn 5 минут назад

      Ещё бы и Руммениге в отставку отправить ибо засиделся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2554

      zatonn 7 минут назад

      Тренерская чехарда в разгар сезона не есть хорошо. Но кто будет новым главным тренером, пока вопрос. И пойдет ли это на пользу команде, тоже вопрос. В среду будет видно, как восприняли ситуацию игроки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Давид59 10 минут назад

      В заголовке - "уволен", а в тексте - " заставило меня принять такое решение". Вы там разберитесь что-ли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Artemka444 20 минут назад

      Каждый год одно и тоже!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Ass_09 30 минут назад

      Ура товарищи))))) Наконец то... Я думал что уже не дождусь этой новости)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Ass_09 31 минуту назад

      Нико Ковач больше не является главным тренером «Баварии» Мюнхен. К такому решению в воскресенье пришли президент «Баварии» Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

      Карл-Хайнц Румменигге: «Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение снять Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии». Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица «Баварии» я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне».

      Пока что руководить командой будет ассистент Нико Ковача Ханси Флик. Он будет готовить команду к важнейшим матчам этой недели: против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и против дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги.

      «Я ожидаю от наших игроков положительное развитие и абсолютное желание демонстрировать хорошую игру, с тем, чтобы мы смогли достичь поставленные на этот сезон цели», - заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

      Нико Ковач: «Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Результаты и игра команды в последнее время привели к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим «Баварию» за эти полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии. Это было хорошее время. Я желаю клубу и команде всего самого наилучшего».

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74336
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru