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Ковач уволен из «Баварии»

3 ноября 2019, 23:21
11

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

«Думаю, это правильное решение для клуба. То, как мы играли с «Айнтрахтом» (1:5), заставило меня принять такое решение. Благодарю «Баварию» за последние полтора года. Это было хорошее время», – сказал Ковач.

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  • В последнем матче «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5, пропустив пять голов в чемпионате впервые с 2009 года.
  • Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года.
  • Под руководством Ковача мюнхенский клуб провел 65 матчей, в которых одержал 45 побед, 12 раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Ковач Нико
Комментарии (11)
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Ass_09
1572812520
Нико Ковач больше не является главным тренером «Баварии» Мюнхен. К такому решению в воскресенье пришли президент «Баварии» Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Карл-Хайнц Румменигге: «Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение снять Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии». Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица «Баварии» я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне». Пока что руководить командой будет ассистент Нико Ковача Ханси Флик. Он будет готовить команду к важнейшим матчам этой недели: против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и против дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги. «Я ожидаю от наших игроков положительное развитие и абсолютное желание демонстрировать хорошую игру, с тем, чтобы мы смогли достичь поставленные на этот сезон цели», - заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич. Нико Ковач: «Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Результаты и игра команды в последнее время привели к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим «Баварию» за эти полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии. Это было хорошее время. Я желаю клубу и команде всего самого наилучшего».
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Ass_09
1572812577
Ура товарищи))))) Наконец то... Я думал что уже не дождусь этой новости)))
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Artemka444
1572813189
Каждый год одно и тоже!!!
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Давид59
1572813785
В заголовке - "уволен", а в тексте - " заставило меня принять такое решение". Вы там разберитесь что-ли
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zatonn
1572813973
Тренерская чехарда в разгар сезона не есть хорошо. Но кто будет новым главным тренером, пока вопрос. И пойдет ли это на пользу команде, тоже вопрос. В среду будет видно, как восприняли ситуацию игроки.
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zatonn
1572814074
Ещё бы и Руммениге в отставку отправить ибо засиделся
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Я - легенда
1572814158
Да нормально они с ним играли. Титулы он завоевал. Опять ищут добра от добра.
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polozovs
1572814685
Карреру зовите
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VVadic
1572831790
Хайнкесса - по классике!
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Viper for CSKA
1572843007
Не понимаю зачем. Ладно, если был бы уже тренер высокого уровня на замену. В преддверии же матчей в ЛЧ и с Боруссией это вообще на самоубийство походит. Ещё не дай Бог, Маура возьмут. Тогда это точно аллес.
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