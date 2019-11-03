Ковач уволен из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

«Думаю, это правильное решение для клуба. То, как мы играли с «Айнтрахтом» (1:5), заставило меня принять такое решение. Благодарю «Баварию» за последние полтора года. Это было хорошее время», – сказал Ковач.

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