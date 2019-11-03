Ковач уволен из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
«Думаю, это правильное решение для клуба. То, как мы играли с «Айнтрахтом» (1:5), заставило меня принять такое решение. Благодарю «Баварию» за последние полтора года. Это было хорошее время», – сказал Ковач.
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- В последнем матче «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5, пропустив пять голов в чемпионате впервые с 2009 года.
- Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года.
- Под руководством Ковача мюнхенский клуб провел 65 матчей, в которых одержал 45 побед, 12 раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.
Источник: официальный сайт «Баварии»