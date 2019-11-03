Генеральный директор ЦСКА: «Наверное, судье Мешкову нравится сцены насилия в отношении игроков нашей команды»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскритиковал судью Виталию Мешкова, который, по мнению функционера, систематически выносит несправедливые решения в отношении ЦСКА.

«Виталию Мешкову, который был судьeй VAR в матче с «Зенитом» (1:1), наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста всe лицо в крови.

Теперь решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению», – сказал Бабаев.

На 7-й минуте встречи «Зенит» – ЦСКА (1:1) Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия.

В результате стыка на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны

Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»