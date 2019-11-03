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  • Генеральный директор ЦСКА: «Наверное, судье Мешкову нравится сцены насилия в отношении игроков нашей команды»

Генеральный директор ЦСКА: «Наверное, судье Мешкову нравится сцены насилия в отношении игроков нашей команды»

3 ноября 2019, 16:53
34

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскритиковал судью Виталию Мешкова, который, по мнению функционера, систематически выносит несправедливые решения в отношении ЦСКА.

«Виталию Мешкову, который был судьeй VAR в матче с «Зенитом» (1:1), наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста всe лицо в крови.

Теперь решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению», – сказал Бабаев.

  • На 7-й минуте встречи «Зенит» – ЦСКА (1:1) Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия.
  • В результате стыка на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны

Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бабаев Роман Мешков Виталий
Комментарии (34)
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ADmira1
1572789800
"Сцены насилия" - это последние матчи ЦСКА, люди действительно страдают, когда видят 5:1 от величайшего Лудогорца.
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cska-62
1572790357
Азмун бил шипами сзади по икроножной мышце Облякова... Играл вообще не в мяч! Красная карточка и дисквалификация на полгода! Судью вообще "на мыло"... Образное выражение, но рекламу можно сделать: "Мыло Вилкова с запахом газа!"
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Ганнибал Лектор
1572790522
Выступления ЦСКА в еврокубках в 2019 году - это сцены насилия над российским футболом. Видимо, все это нравится господину Бабаеву, но определенно не нравится гражданам страны.
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Olymp2
1572790572
Вы ещё смотрите наш футбол, где судьи за бабки убивают игру?
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Kollljan
1572791018
Покажи рваную рану.
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Jarama1987
1572793408
Как только коней начинают нормально судить - всякие нытики типа кучерявого бабая начинают плакать насчет плохого судейства
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vka1970
1572794650
Судя по всему газпромовская банда решила сделать из нас терпил.Причём потомственных.Сдохнем мы, так они ещё и на наших детях отыграются.Мрази.
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BuenosArgentina
1572795837
Вам чё гол забитый отменили ? Или Зенит из вне игры забил свой ? У кого то из ЦСКА травма на пол года ? Или Зениту пендаль "подарили" ? О чём эти вопли непонятно ... Забили бы пару - тройку нам и не нужно было-бы ныть
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Горкин Блеванов
1572796009
Уйди в туман , игра была что надо , никто её не убил, просто накал борьбы был такой, поэтому контакты были болезненные, но всё равно игра была красивая и спортивная и увлекательная
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paracetamol
1572801777
Денег нет и начинают давить на судей вот таким образом. Может этому чурке Бабаеву показать красную карточку?
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