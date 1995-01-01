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    Генеральный директор ЦСКА: «Наверное, судье Мешкову нравится сцены насилия в отношении игроков нашей команды»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскритиковал судью Виталию Мешкова, который, по мнению функционера, систематически выносит несправедливые решения в отношении ЦСКА.

    «Виталию Мешкову, который был судьeй VAR в матче с «Зенитом» (1:1), наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста всe лицо в крови.

    Теперь решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению», – сказал Бабаев.

    • На 7-й минуте встречи «Зенит» – ЦСКА (1:1) Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия.
    • В результате стыка на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны

    Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

    Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1674

      Kollljan 31 минуту назад

      Покажи рваную рану.

      3
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      Рейтинг: +255

      Olymp2 38 минут назад

      Вы ещё смотрите наш футбол, где судьи за бабки убивают игру?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      Ганнибал Лектор 39 минут назад

      Выступления ЦСКА в еврокубках в 2019 году - это сцены насилия над российским футболом. Видимо, все это нравится господину Бабаеву, но определенно не нравится гражданам страны.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      arrivalgist > Ганнибал Лектор 12 минут назад

      Точно, точно )

      1
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      Рейтинг: +688

      dimag 40 минут назад

      Да все они озабоченные доминанты какие-то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8408

      cska-62 42 минуты назад

      Азмун бил шипами сзади по икроножной мышце Облякова... Играл вообще не в мяч! Красная карточка и дисквалификация на полгода! Судью вообще "на мыло"... Образное выражение, но рекламу можно сделать: "Мыло Вилкова с запахом газа!"

      7
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 51 минуту назад

      "Сцены насилия" - это последние матчи ЦСКА, люди действительно страдают, когда видят 5:1 от величайшего Лудогорца.

      2
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      Рейтинг: +34734

      MaxRnD > ADmira1 20 минут назад

      Перед Лейпцигом, который Майнцу вчера всунул 8 лучше помолчать, чтобы не накликать

      2
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      Рейтинг: +21260

      gol_kak_sokol 54 минуты назад

      Хозяин синита Дюков даст вам правильные разъяснения.)))

      6
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      Рейтинг: +8408

      cska-62 > gol_kak_sokol 17 минут назад

      Хозяин "Зенита" - мсье Миллер... Почитайте в интернете настоящую биографию этого персонажа! Реальную... :-)))

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      Рейтинг: +21260

      gol_kak_sokol > cska-62 9 минут назад

      Знаю, кем они были, и кем стали. Они, конечно, не хозяевы, а наемные члены известной команды.

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      Рейтинг: +8408

      cska-62 > gol_kak_sokol 6 минут назад

      Ну, да... "Манагеры" мировой плутократии, если говорить честно.

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