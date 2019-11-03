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  • Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

3 ноября 2019, 14:48
69

Опубликовано фото ноги полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после фола со стороны нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 15-го тура РПЛ (1:1).

На 7-й минуте встречи Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия. В результате на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны.

  • Азмун не получил желтую карточку за нарушение правил на Облякове.
  • В конце матча иранский форвард избежал второй желтой карточки / прямой красной за удар защитника ЦСКА Хердура Магнуссона прямой ногой в колено.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Азмун Сердар Обляков Иван
Комментарии (69)
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APchelov
1572782144
В рпл развелось большое количество девочек, которые любят показывать свои ножки
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vladimir-7
1572782222
Да за такой удар сзади и такую травму, это сразу красная карточка Азмуну.
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порт
1572782668
А так на конскую похожа.
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nik55
1572784520
главный урод Вилков с бригадой и VAR купленный
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Bozigit
1572784720
Нахрен такой футбол, такой чемпионат и чемпионство. Играя в еврокубках обсираются и портят репутацию.
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Ubuntu
1572784951
Поздравляю Зенит с купленным судьями и купленным чемпионством
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Dellleone
1572784967
Бомжатня $раная! Ничего Азмуну и всей бомжатской голубятне вернуться бумерангом.
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3a zenit
1572785418
поцарапали бедолагу,срочно иранца на Колыму!Хоть бы не позорился такие фотки выкладывать.Что за поколение,"мужики" хуже баб.
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Elect
1572787058
надо жалобу подавать, пусть дисквалифицируют Вилкова, позореще, Даже не разу не побежал не посмотрел сам, сразу видно что после первого тайма в перерыве курьеры Миллера котлету судьям занесли и все пошло хорошо для зенита
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Axe111
1572787734
Бедненький((( ножку поцарапали!!!!! Хуже девочек!!!!!
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