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    Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

    Опубликовано фото ноги полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после фола со стороны нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 15-го тура РПЛ (1:1).

    На 7-й минуте встречи Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия. В результате на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны.

    • Азмун не получил желтую карточку за нарушение правил на Облякове.
    • В конце матча иранский форвард избежал второй желтой карточки / прямой красной за удар защитника ЦСКА Хердура Магнуссона прямой ногой в колено.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1098

      Bozigit 46 секунд назад

      Нахрен такой футбол, такой чемпионат и чемпионство. Играя в еврокубках обсираются и портят репутацию.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3691

      nik55 4 минуты назад

      главный урод Вилков с бригадой и VAR купленный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2153

      Chesn0k 6 минут назад

      это голень, а ахиллово сухожилие на задней стороне ноги в районе пятки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3071

      RotBerg 14 минут назад

      Ваууу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -29

      Аденн 24 минуты назад

      будет справедливым, если это чмо-азмуна сломают в следующей игре.

      8
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      Рейтинг: +3691

      nik55 > Аденн 7 минут назад

      ломать не нужно а по рылу в самый раз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      777+ 26 минут назад

      Желаю всем футбольного здоровья,
      Не порванных связок, не больных колен!
      Но "Бог не Тимошка - видит немножко!"
      Придет за Азмуном свой "Автоген"......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5267

      BRO_football 27 минут назад

      По фото непонятно нога ли это Облякова или кого-либо ещё. Две дырки на ноге похожи на следы от бутс, а может и от зубов собаки.
      Любят наши новостные сайты поднять себе рейтинг на каком-нибудь поводе.
      Но всё это не отменяет того факта, что Вилков козёл, потому что не удалил Азмуна за грубое нарушение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3071

      RotBerg > BRO_football 13 минут назад

      Да ладно тебе, пусть плюют в монитор сидят)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3574

      порт 34 минуты назад

      А так на конскую похожа.

      -1
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      Рейтинг: -87

      zloy71 > порт 10 минут назад

      Во-во,и укус лошади!

      1
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      Рейтинг: +10143

      vladimir-7 42 минуты назад

      Да за такой удар сзади и такую травму, это сразу красная карточка Азмуну.

      5
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      Рейтинг: +174

      Sanirin79 43 минуты назад

      Интересно, а что скажет КДК по этому случаю....

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      Рейтинг: +10143

      vladimir-7 > Sanirin79 37 минут назад

      Признают ошибку Вилкова, но дело сделано и у Зенита нет
      поражения от ЦСКА, а это самое главное, ну отстранят ещё
      Вилкова от 2_3 игр. Вот и всё.

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