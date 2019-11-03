Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

Опубликовано фото ноги полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после фола со стороны нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 15-го тура РПЛ (1:1).

На 7-й минуте встречи Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия. В результате на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны.