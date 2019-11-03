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  • Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

3 ноября 2019, 16:17
71

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб потребует у РФС объяснений судейских решений Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты», – сказал Бабаев.

  • На 54-й минуте матча «Зенит» – ЦСКА с поля был удален полузащитник московской команды Яка Бийол.
  • Кроме того, множество вопросов у представителей ЦСКА возникло к нескольким эпизодам с участием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бабаев Роман
Комментарии (71)
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Зенит77
1572787542
Вы же твари орёте каждый раз когда Зенит жалуется на судейство, давайте вспомним что вы говорите ? Что мы типа ноем , что цыган опять заныл , что Манчини опять ноет просудейство или Семак ???? Разберитесь в своих двойных стандартах сначала , клоуны !
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mab1011
1572788425
Рома, там за "золотой" стадион никто не ответил, а про судейство даже и вопроса не услышат...
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SEREGA 64
1572789869
А ЧТО ОБЪЯСНЯТЬ ЗЕНИТ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ И ЭТИМ ВСЕ СКАЗЫНО
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cska-62
1572790018
Роман! А не нужно было выступить жёстче?! Все болельщики страны, кроме, конечно, "бомжей", вчера были в шоке!!! Хотя мне писали, что нашлись и питерцы, которые писали, что им было стыдно... Надеюсь, что так, но на "бомбардире" таких не видел. "Лейпциг" - вперёд!!! Во вторник Россия с тобой! Против жуликов и их хозяев!
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Olymp2
1572790365
Отдайте зоне чемпионство, пусть тащится, розыгрыш второго места для всех будет считаться чемпионством и все
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CheToTaM
1572791231
Да проблемные одни и те же судьи, не первый год - Вилков, Матюнин, Лапочкин Меня особенно возмущает, что был VAR, который совершенно ничем не помог
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slavа0508
1572791739
Думаю все в России теперь будут считать настоящим чемпионом команду занявшую второе место,,,,,Зенит вне конкурса сам по себе,,,,,
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Lester84
1572791776
Ага, глава РФС - питерский. Владелец ВАР - Матч-ТВ газпромовский. Какие еще ему объяснения нужны?))
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Джой
1572793751
Было неприятно смотреть как откровенно свистят в пользу твоей команды. Такое судейство нам не нужно. После предвзятого судейства виноват Зенит. Спасибо Вилков "handon"
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Чец
1572797030
Даже скромности у мюллера нет--15-20 раз за матч видеть его рожу на экране телевизора.Мог и предупредить операторов,чтобы народ лишний раз его не видел,телезвезда,хозяин национального достояния.
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