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    Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб потребует у РФС объяснений судейских решений Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты», – сказал Бабаев.

    • На 54-й минуте матча «Зенит» – ЦСКА с поля был удален полузащитник московской команды Яка Бийол.
    • Кроме того, множество вопросов у представителей ЦСКА возникло к нескольким эпизодам с участием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии52
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      Рейтинг: +299

      Muhametshin 14 минут назад

      Первое у зени, ещё сначала чемпа было ясно.

      1
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      Рейтинг: +304

      arrivalgist 17 минут назад

      Может просто судье надоело подыгрывать москвичам за все года, решил разнообразить работу свою))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4234

      Lester84 18 минут назад

      Ага, глава РФС - питерский. Владелец ВАР - Матч-ТВ газпромовский. Какие еще ему объяснения нужны?))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12967

      slavutiq70 18 минут назад

      Думаю все в России теперь будут считать настоящим чемпионом команду занявшую второе место,,,,,Зенит вне конкурса сам по себе,,,,,

      4
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      Рейтинг: +4964

      ilichkadr 26 минут назад

      Объяснения это бальзам на душу? Дилетант............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      CheToTaM 27 минут назад

      Да проблемные одни и те же судьи, не первый год - Вилков, Матюнин, Лапочкин
      Меня особенно возмущает, что был VAR, который совершенно ничем не помог

      2
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      ...
      Рейтинг: +4964

      ilichkadr > CheToTaM 25 минут назад

      VAR не обязан помогать как не обязан судья его смотреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1674

      Kollljan 29 минут назад

      Чего разнылись? Играйте! И выигрывайте.

      4
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      Рейтинг: +255

      Olymp2 41 минуту назад

      Отдайте зоне чемпионство, пусть тащится, розыгрыш второго места для всех будет считаться чемпионством и все

      4
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      Рейтинг: -82

      DonBaton II > Olymp2 39 минут назад

      Валите а пердив где и сидели прекрасно, разнылось мусорское днище

      2
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      Рейтинг: +11215

      sssrspartak > DonBaton II 27 минут назад

      обрати внимание не только цска, а большинство считает ваше чемпионство каким то мягко сказать не таким!и нечего тут кидаться на всех как псы!!или вы ваще не можете вести себя по людски?

      2
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      Рейтинг: +8408

      cska-62 47 минут назад

      Роман! А не нужно было выступить жёстче?! Все болельщики страны, кроме, конечно, "бомжей", вчера были в шоке!!! Хотя мне писали, что нашлись и питерцы, которые писали, что им было стыдно... Надеюсь, что так, но на "бомбардире" таких не видел.

      "Лейпциг" - вперёд!!! Во вторник Россия с тобой! Против жуликов и их хозяев!

      5
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      ...
      Рейтинг: +11215

      sssrspartak > cska-62 42 минуты назад

      знаю тебя здесь как честного и справедливого!и ты даже не сдержался!!вот так вот у нас одних за уши тянут,других топят!!

      2
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      ...
      Рейтинг: -82

      DonBaton II > cska-62 38 минут назад

      Как сосали всегда,так и будете,как бы не ныли,Ференцварош показал жеребятам их реальный уровень

      3
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      Рейтинг: +2952

      woyser > cska-62 32 минуты назад

      Чёрт либеральный, за немчуру топишь? Ты свои жалкие обиды с Россией то в одно не смешивай! Нормальные болелы все будут топить за наши клубы в Европе! Ты - позор конюшни!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8408

      cska-62 > sssrspartak 30 минут назад

      Так я писал и про судейство знаменитого матча питерцев со "Спартаком"... Только тогда всё замяли... Тихо, тихонечко... Сейчас не получится! На "бомбардире" запретили минусовать мусор ублюдков, а всё равно, получается всенародное возмущение!

      4
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      ...
      Рейтинг: +8408

      cska-62 > woyser 29 минут назад

      Ты - не русский! Ты - враг русского народа! Нанятый известно кем! :-)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3132

      BarStep > cska-62 27 минут назад

      Вроде как взрослый мужик.., а чего дурной такой?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8408

      cska-62 > BarStep 23 минуты назад

      Мсье Миллер! Всем давно известно, как ты финансируешь троллей... И даже запретил этих троллей минусовать! Добром для тебя это не кончится, поверь! :-))) У настоящих русских справедливость - главное!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +11215

      sssrspartak > woyser 22 минуты назад

      вот он как раз и нормальный адекватный!!!есть и у них неадекваты,но у вас это прям бедствие какое то!!просто бывает ,когда после таких несправедливостей в адрес твоего клуба временно желаешь неудач другому клубу везде!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2952

      woyser > cska-62 18 минут назад

      Шкура, иди на отлёжку! Ни тебе гнилью за народ русский разговор вести. Сексот штопанный!

      1
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      Рейтинг: +2399

      Виталий Орехов > cska-62 17 минут назад

      Поставил лайк за первый абзац. За второй не согласен. Все таки Зеня российская команда.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2952

      woyser > sssrspartak 15 минут назад

      Что-то я не припомню, чтоб желал неудач нашим клубам на международной арене? Ты мне напомни, вдруг я запамятовал. Пишешь - адекватный он. Так не поленись, прочти, как он за Лейпциг топит.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8408

      cska-62 > Виталий Орехов 14 минут назад

      Она теперь - россиянская команда! Отнюдь не российская! Увы, это так!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3132

      BarStep > cska-62 9 минут назад

      Ну ладно пацаны тут митингуют.., тебя-то куда понесло? К стати, сейчас на 17-й мин у Глебова был фол один в один как у Азмуна (прямая нога, шипы, живот соперника), при этом Ростов ведёт уже 2:0 - прокомментируй пж...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2399

      Виталий Орехов > cska-62 4 минуты назад

      И не поспоришь с Вашими аргументами. Прошу прощения, играет Ростов...

      1
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      ...
      Рейтинг: +11215

      sssrspartak > woyser 1 минуту назад

      ну это говорю наверное от досады за беспредел!!

      1
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      Рейтинг: +401

      SEREGA 64 49 минут назад

      А ЧТО ОБЪЯСНЯТЬ ЗЕНИТ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ И ЭТИМ ВСЕ СКАЗЫНО

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2952

      woyser > SEREGA 64 31 минуту назад

      РЖД, Лукойл, ВТБ - шёлково порядочные!

      3
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      Рейтинг: +8408

      cska-62 > woyser 8 минут назад

      У них нет беспредельных средств, чтобы построить "Распил-арену"... :-))) Отнюдь не собираюсь оправдывать никого, включая Гиннера, просто констатирую факт!

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