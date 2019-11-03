Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб потребует у РФС объяснений судейских решений Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты», – сказал Бабаев.

На 54-й минуте матча «Зенит» – ЦСКА с поля был удален полузащитник московской команды Яка Бийол .

. Кроме того, множество вопросов у представителей ЦСКА возникло к нескольким эпизодам с участием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

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