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    Сарри – после победы над «Торино»: «Это был такой матч, в котором не нужно стараться играть красиво»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы в дерби над «Торино» в рамках 11-го тура чемпионата Италии.

    «Сложная игра. Было осознание, что «Торино» будет действовать напористо. Мы планировали сдержать их, взять игру под контроль и уже потом сделать результат.

    Было много жесткой борьбы. Это не лучший формат игры для «Ювентуса», но мы смогли победить. Это был такой матч, в котором не нужно стараться играть красиво.

    Стиль соперника, хорошая форма и состояние поля – все эти моменты заставили отойти от свойственной нам манеры игры. Хорошо, что смогли победить», – заявил Сарри.

    • «Ювентус» с 29 очками лидирует в чемпионате Италии.
    • «Торино» с 11-ю баллами занимает 13-е место.

    Источник: Football Italia

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