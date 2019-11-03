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  • Сарри – после победы над «Торино»: «Это был такой матч, в котором не нужно стараться играть красиво»

Сарри – после победы над «Торино»: «Это был такой матч, в котором не нужно стараться играть красиво»

3 ноября 2019, 08:22

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы в дерби над «Торино» в рамках 11-го тура чемпионата Италии.

«Сложная игра. Было осознание, что «Торино» будет действовать напористо. Мы планировали сдержать их, взять игру под контроль и уже потом сделать результат.

Было много жесткой борьбы. Это не лучший формат игры для «Ювентуса», но мы смогли победить. Это был такой матч, в котором не нужно стараться играть красиво.

Стиль соперника, хорошая форма и состояние поля – все эти моменты заставили отойти от свойственной нам манеры игры. Хорошо, что смогли победить», – заявил Сарри.

  • «Ювентус» с 29 очками лидирует в чемпионате Италии.
  • «Торино» с 11-ю баллами занимает 13-е место.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Торино Сарри Маурицио
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