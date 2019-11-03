Сарри – после победы над «Торино»: «Это был такой матч, в котором не нужно стараться играть красиво»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы в дерби над «Торино» в рамках 11-го тура чемпионата Италии.

«Сложная игра. Было осознание, что «Торино» будет действовать напористо. Мы планировали сдержать их, взять игру под контроль и уже потом сделать результат.

Было много жесткой борьбы. Это не лучший формат игры для «Ювентуса», но мы смогли победить. Это был такой матч, в котором не нужно стараться играть красиво.

Стиль соперника, хорошая форма и состояние поля – все эти моменты заставили отойти от свойственной нам манеры игры. Хорошо, что смогли победить», – заявил Сарри.