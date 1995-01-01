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    Агент: «После матча Россия – Саудовская Аравия «Ювентус» был готов выслать самолет за Головиным»

    Футбольный агент Олег Артемов рассказал о переговорах по трансферу полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Ювентус».

    «Первые переговоры по Головину шли с дортмундской «Боруссией». Мы выслушали предложение, они были очень заинтересованы в Головине. Выслушали цифры и сделали паузу. Переговоры были вялотекущими.

    В это время на нас вышел «Ювентус». Я как раз провел переговоры с «Монако», потом пересеклись с Фабио Паратичи из «Ювентуса». Это было до чемпионата мира. После матча России с Саудовской Аравией (5:0) Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным. Было приятно с ним общаться», – сказал Артемов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.
    • Сумма трансфера составила 30 млн евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7314

      ufos73 49 минут назад

      Надо было уточнить куда этот самолет его отвез бы ))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      Фанат Рубина 1 час назад

      Модеры-Вам делать нечего?
      кроме как левые аккаунты создавать и людей за правду минусовать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8350

      cska-62 > Фанат Рубина 56 минут назад

      Нет, они уже запретили минусовать "питерских фанов"... Ложных или настоящих, не знаю... Но в защиту проходимца Вилкова! Увы.

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