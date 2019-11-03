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  • Агент: «После матча Россия – Саудовская Аравия «Ювентус» был готов выслать самолет за Головиным»

Агент: «После матча Россия – Саудовская Аравия «Ювентус» был готов выслать самолет за Головиным»

3 ноября 2019, 00:06
11

Футбольный агент Олег Артемов рассказал о переговорах по трансферу полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Ювентус».

«Первые переговоры по Головину шли с дортмундской «Боруссией». Мы выслушали предложение, они были очень заинтересованы в Головине. Выслушали цифры и сделали паузу. Переговоры были вялотекущими.

В это время на нас вышел «Ювентус». Я как раз провел переговоры с «Монако», потом пересеклись с Фабио Паратичи из «Ювентуса». Это было до чемпионата мира. После матча России с Саудовской Аравией (5:0) Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным. Было приятно с ним общаться», – сказал Артемов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.
  • Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (11)
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ufos73
1572732007
Надо было уточнить куда этот самолет его отвез бы ))))))
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paracetamol
1572735080
Готов был, но быстро передумал после матча России и Уругвая.
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Черкизовский Кот
1572736174
Парень попал на первый в жизни ЧМ, а его уже собрались забирать оттуда на самолёте! Очередной бред очередного агента.
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woyser
1572749221
Тухлый пиар Олежа! Они игроков годами отслеживают, а не по одной игре.
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Добрый Бобер
1572754115
Не, ну подождите... Мы же не знаем какие условия предлагал "Ювентус". Может там сказали: "Если Вы отдадите этого парня за 1 млн., то мы вышлем за ним самолёт прямо сейчас". Например.
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lipatov32
1572754182
Перекрестились что не отправили!)))
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Агасфер
1572771116
Откуда этот болтун взялся??? И Дзюба,и Головин...Только Месси с Роналду в его клиентах ещё нет.Так скоро СелЬДюка переплюнет по брехне.
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alex1951
1572778441
Самолет был выслан..... А Головин нет.... Вот и сказочке конец,а кто слушал маладец!)))
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Константинн
1572870009
За Головиным самолет из Италии, а за Дзюбой подводную лодку из Англии...
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АКС-74У
1572887274
Фабио Паратичи веселый парень, любит шутить..
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