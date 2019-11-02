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РПЛ. «Тамбов» благодаря голу Мелкадзе «Сочи» одержал вторую победу подряд и покинул зону вылета

2 ноября 2019, 18:23
21

В последнем туре первого круга РПЛ встретились выходцы из ФНЛ, победа досталась «Тамбову». Решающий гол забил арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе. Видео доступно ниже.

Для команды Сергея Первушина это вторая победа подряд, при этом главном тренере команда не потеряла ни одного очка. «Тамбов» покинул зону прямого вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Сочи – Тамбов – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Костюков, 41; 1:1 – Нобоа, 44; 1:2 – Мелкадзе, 56.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко (Полоз, 46), Бурмистров (Бактияров, 68), Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасeв, Килин, Обухов (Мамтов, 86), Костюков, Мелкадзе (Кленкин, 74).

Предупреждения: Померко, 28; Миладинович, 33; Калугин, 64 – Мелкадзе, 71.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Тамбов Мелкадзе Георгий
Комментарии (21)
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ilichkadr
1572708431
Волки показали зубы.
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portero
1572708469
волков с победой! гол так себе , повезло
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Серж 69
1572708658
Поздравляю,Тамбов!Многое не за вас,и поле домашнее,в том числе,но начали не просто играть,но и выигрывать,молодцы,не сдаётесь!Правильно,что избавились от Григоряна,дела пошли на лад,Мелкадзе превращается в Крупношвили.
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ЧЕНС
1572708669
Красавцы с победой !!! Не сбавлять темп !!!
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polozovs
1572708703
Мелкадзе забил больше чем Шюррле и Тиль
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mihail200606
1572708893
Ещё раз подтверждается, что увольнение тренера, который вывел Тамбов в рпл, прям перед концом сезона и приглашение этого клоуна григоряна, большая ошибка..
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Muboraksho
1572709211
Тамбов с победой. МОЛОДЦЫ!!!
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derrik2000
1572710168
Повезло этому с грузинской фамилией: БЕЗОБРАЗНЫЙ приём ХОРОШЕЙ передачи, а дальше как-то просто Джанаев накосячил. Так больше может не повезти.
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фанат джигурды
1572717421
Молодцы, Тамбов!!! Сочи и Оренбург должны вылететь!!!
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JTherry
1572721020
молодцы, Тамбов, победили сочинский зенит-3
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