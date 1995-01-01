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    РПЛ. «Тамбов» благодаря голу Мелкадзе «Сочи» одержал вторую победу подряд и покинул зону вылета

    В последнем туре первого круга РПЛ встретились выходцы из ФНЛ, победа досталась «Тамбову». Решающий гол забил арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе. Видео доступно ниже.

    Для команды Сергея Первушина это вторая победа подряд, при этом главном тренере команда не потеряла ни одного очка. «Тамбов» покинул зону прямого вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Сочи – Тамбов – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Костюков, 41; 1:1 – Нобоа, 44; 1:2 – Мелкадзе, 56.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко (Полоз, 46), Бурмистров (Бактияров, 68), Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасeв, Килин, Обухов (Мамтов, 86), Костюков, Мелкадзе (Кленкин, 74).

    Предупреждения: Померко, 28; Миладинович, 33; Калугин, 64 – Мелкадзе, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии17
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 16 минут назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---------- http://ogo.gl/anticam

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      Рейтинг: +63

      zloy71 1 час назад

      Тамбов молодцы,с победой!

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      Рейтинг: +6297

      derrik2000 1 час назад

      Повезло этому с грузинской фамилией: БЕЗОБРАЗНЫЙ приём ХОРОШЕЙ передачи, а дальше как-то просто Джанаев накосячил.
      Так больше может не повезти.

      -1
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      Рейтинг: +543

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А в Спартаке не хотел забивать.

      0
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      Рейтинг: +435

      ALEX TARAN 1 час назад

      Красавцы...

      0
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      Рейтинг: +3864

      sochi-2013 1 час назад

      Пора бы Точилину о фарте подумать! Надо Аленичева попробовать.

      0
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      Рейтинг: +854

      Muboraksho 2 часа назад

      Тамбов с победой. МОЛОДЦЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +532

      Frankfurt Am Main 2 часа назад

      На выход Уфа и Оренбург желательно.

      -1
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      Рейтинг: +6535

      батог > Frankfurt Am Main 1 час назад

      Оренбург и Сочи, а там Радимов подтянется с Ленинградцем. Во ФНЛ будет !

      0
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      Рейтинг: +6060

      mihail200606 2 часа назад

      Ещё раз подтверждается, что увольнение тренера, который вывел Тамбов в рпл, прям перед концом сезона и приглашение этого клоуна григоряна, большая ошибка..

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      Рейтинг: +435

      ALEX TARAN > mihail200606 1 час назад

      "Грига" походу опять девок пойдёт тренировать,понял,что мужики не его удел...)))

      0
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      Рейтинг: +581

      polozovs 2 часа назад

      Мелкадзе забил больше чем Шюррле и Тиль

      2
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