РПЛ. «Тамбов» благодаря голу Мелкадзе «Сочи» одержал вторую победу подряд и покинул зону вылета

В последнем туре первого круга РПЛ встретились выходцы из ФНЛ, победа досталась «Тамбову». Решающий гол забил арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе. Видео доступно ниже.

Для команды Сергея Первушина это вторая победа подряд, при этом главном тренере команда не потеряла ни одного очка. «Тамбов» покинул зону прямого вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Сочи – Тамбов – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Костюков, 41; 1:1 – Нобоа, 44; 1:2 – Мелкадзе, 56.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко (Полоз, 46), Бурмистров (Бактияров, 68), Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасeв, Килин, Обухов (Мамтов, 86), Костюков, Мелкадзе (Кленкин, 74).

Предупреждения: Померко, 28; Миладинович, 33; Калугин, 64 – Мелкадзе, 71.

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