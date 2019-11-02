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  • «Динамо», уступая в счете «Ахмату», осталось в меньшинстве. Каборе получил две желтых карточки за три минуты

«Динамо», уступая в счете «Ахмату», осталось в меньшинстве. Каборе получил две желтых карточки за три минуты

2 ноября 2019, 15:35

В эти минуты проходит матч 15 тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом». Уступая в счете, на 60 минуте москвичи остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил полузащитник Шарль Каборе.

Африканец получил две желтые карточки за три минуты. В первом тайме пенальти не реализовал игрок «Динамо» Кирилл Панченко.

  • В онлайн-режиме «Динамо» находится в таблице на 14 месте, «Ахмат» – на 12-м.
  • В текущем сезоне РПЛ Каборе провел 13 матчей.
  • «Динамо» еще не проигрывало при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Каборе Шарль
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