«Динамо», уступая в счете «Ахмату», осталось в меньшинстве. Каборе получил две желтых карточки за три минуты

В эти минуты проходит матч 15 тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом». Уступая в счете, на 60 минуте москвичи остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил полузащитник Шарль Каборе.
Африканец получил две желтые карточки за три минуты. В первом тайме пенальти не реализовал игрок «Динамо» Кирилл Панченко.
- В онлайн-режиме «Динамо» находится в таблице на 14 месте, «Ахмат» – на 12-м.
- В текущем сезоне РПЛ Каборе провел 13 матчей.
- «Динамо» еще не проигрывало при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.
Источник: Бомбардир.ру