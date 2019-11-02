«Динамо», уступая в счете «Ахмату», осталось в меньшинстве. Каборе получил две желтых карточки за три минуты

В эти минуты проходит матч 15 тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом». Уступая в счете, на 60 минуте москвичи остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил полузащитник Шарль Каборе.

Африканец получил две желтые карточки за три минуты. В первом тайме пенальти не реализовал игрок «Динамо» Кирилл Панченко.