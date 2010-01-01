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    «Динамо», уступая в счете «Ахмату», осталось в меньшинстве. Каборе получил две желтых карточки за три минуты

    В эти минуты проходит матч 15 тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом». Уступая в счете, на 60 минуте москвичи остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил полузащитник Шарль Каборе.

    Африканец получил две желтые карточки за три минуты. В первом тайме пенальти не реализовал игрок «Динамо» Кирилл Панченко.

    • В онлайн-режиме «Динамо» находится в таблице на 14 месте, «Ахмат» – на 12-м.
    • В текущем сезоне РПЛ Каборе провел 13 матчей.
    • «Динамо» еще не проигрывало при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.

    Источник: Бомбардир.ру

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