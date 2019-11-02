Панченко не реализовал пенальти в матче с «Ахматом», вратарь Городов отбил удар

В эти минуты проходит матч 15 тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом». На 31 минуте пенальти не реализовал футболист москвичей Кирилл Панченко.

Удар отбил вратарь чеченцев Евгений Городов. Через несколько минут «Ахмат» открыл счет в матче – с пенальти отличился Андрес Понсе.