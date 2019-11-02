Панченко не реализовал пенальти в матче с «Ахматом», вратарь Городов отбил удар

В эти минуты проходит матч 15 тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом». На 31 минуте пенальти не реализовал футболист москвичей Кирилл Панченко.
Удар отбил вратарь чеченцев Евгений Городов. Через несколько минут «Ахмат» открыл счет в матче – с пенальти отличился Андрес Понсе.
- В онлайн-режиме «Динамо» находится в таблице на 14 месте, «Ахмат» – на 12-м.
- Панченко в текущем сезоне провел 13 матчей, забил два гола.
- Забивший гол Понсе сыграл в текущем чемпионате России десять встреч, дважды забил.
Источник: Бомбардир.ру