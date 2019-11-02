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  • Панченко не реализовал пенальти в матче с «Ахматом», вратарь Городов отбил удар

Панченко не реализовал пенальти в матче с «Ахматом», вратарь Городов отбил удар

2 ноября 2019, 14:57
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В эти минуты проходит матч 15 тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом». На 31 минуте пенальти не реализовал футболист москвичей Кирилл Панченко.

Удар отбил вратарь чеченцев Евгений Городов. Через несколько минут «Ахмат» открыл счет в матче – с пенальти отличился Андрес Понсе.

  • В онлайн-режиме «Динамо» находится в таблице на 14 месте, «Ахмат» – на 12-м.
  • Панченко в текущем сезоне провел 13 матчей, забил два гола.
  • Забивший гол Понсе сыграл в текущем чемпионате России десять встреч, дважды забил.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Панченко Кирилл
Комментарии (2)
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84aivengo
1572701363
славная фамилия.... жаль ,у сына не получилось...
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Томик
1572725044
Ведь вообще не играет. И ставят в состав и ставят. Мало того, пенальти бить дают. Странно как-то. Видимо Динамо лидирует с большим отрывом в чемпионате и может себе это позволить.
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