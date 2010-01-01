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    Панченко не реализовал пенальти в матче с «Ахматом», вратарь Городов отбил удар

    В эти минуты проходит матч 15 тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом». На 31 минуте пенальти не реализовал футболист москвичей Кирилл Панченко.

    Удар отбил вратарь чеченцев Евгений Городов. Через несколько минут «Ахмат» открыл счет в матче – с пенальти отличился Андрес Понсе.

    • В онлайн-режиме «Динамо» находится в таблице на 14 месте, «Ахмат» – на 12-м.
    • Панченко в текущем сезоне провел 13 матчей, забил два гола.
    • Забивший гол Понсе сыграл в текущем чемпионате России десять встреч, дважды забил.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4840

      84aivengo 1 час назад

      славная фамилия.... жаль ,у сына не получилось...

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