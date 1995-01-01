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    Галактионов: «Есть обеспокоенность из-за недостаточной игровой практики Рассказова и Глушенкова в «Спартаке»

    Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопросы о составе команды на ближайшие матчи.

    • 15 ноября россияне сыграют с Латвией, а 19 ноября – с Сербией.
    • Обе встречи пройдут в рамках отбора Евро-2021.

    – Можно сказать, что вызывали всех, кого хотели?

    – Костяк команды сформирован, но есть несколько позиций, где мы произвели ротацию, как в случае с игроками, которые получили небольшие повреждения, так и с теми, кто на последнем сборе проявил себя не должным образом.

    – Вызывает ли обеспокоенность форма игроков ЦСКА – лидеров молодежки? Чалов не забивает, Дивеев ошибается на ровном месте, Обляков не тащит, как раньше

    – Перепады бывают у всех команд и игроков. Очень важно, как они реагируют на это и проявляют себя в работе и в ближайших играх. Мы верим в наших ребят. Мы знаем их сильные стороны и надеемся, что в ближайших матчах за сборную они сыграют на должном уровне.

    – В составе нет Данилы Кругового. Почему?

    – Круговой травмирован, поэтому он пропустит ближайшие матчи сборной.

    – Рады, что смена тренера в «Спартаке» не отразилась на Умярове: он получает все больше и больше игрового времени в РПЛ.

    – Есть две стороны медали. Безусловно, мы рады за Максименко, Умярова. Последний после успешных матчей за сборную приобрел большую уверенность. Оба играют стабильно в основном составе команды, но в свою очередь, есть обеспокоенность из-за недостаточной игровой практики Рассказова и Глушенкова.

    – То же можно сказать и о сборниках из «Динамо»...

    – Да, анализируя прошедший отрезок чемпионата, при переходе на новую модель игры московского «Динамо» выпал из обоймы центральный защитник Евгеньев: воспитанник клуба и футболист, который провел уже достаточно встреч за молодежную сборную России на старте отборочных игр чемпионата Европы. Очень надеюсь, что и Евгеньев и его одноклубник Грулев будут более востребованы, что пойдет на пользу и сборной страны, и «Динамо».

    Татаев, Чалов и Сулейманов – в заявке молодежной сборной России на матчи с Латвией и Сербией

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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