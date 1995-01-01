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    Татаев, Чалов и Сулейманов – в заявке молодежной сборной России на матчи с Латвией и Сербией

    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с заявкой команды на матчи отбора Евро-2021 против Латвии и Сербии.

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Никита Каккоев («Томь» Томск), Михаил Лысов («Локомотив» Москва);

    Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба – «Спартак» Москва), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

    Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»).

    • 15 ноября россияне сыграют с Латвией, а 19 ноября – с Сербией.
    • По итогам четырех туров команда Галактионова занимает второе место в отборочной группе, набрав 8 очков.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +836

      loko-the_best 3 часа назад

      Сафонов
      Рассказов Дивеев Татаев Лысов
      Умяров, Глушенков, Кучаев, Обляков, Шапи
      Чалов

      0
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      Рейтинг: +836

      loko-the_best 3 часа назад

      Рили по именам команда бомба. Нужно и тренера этой сборной высокого уровня, можно из молодых наших, Игнашевич, Тихонов, Аленичев. Как минимум это поднимет цену нашим молодым игрокам и за ними могут наблюдать топовые скауты.

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      Рейтинг: +1878

      absent32 3 часа назад

      Татаев конечно заслужил!

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      Рейтинг: +146

      NotFound 3 часа назад

      Игнатьев в заявке, неужели восстановился. Теперь быть может вместо Берга будет выходить в основной команде.

      0
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      Рейтинг: +147

      vmonomah17 4 часа назад

      По именам состав этой сборной мог бы быть и основным, т.к. большинство игроков играют в основе в своих клубах в РПЛ. По идее, должны выносить все в группе, а в итоге большая вероятность, что не выйдем в плей-офф.

      0
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      Рейтинг: +7325

      Skull_Boy 4 часа назад

      Как-то глупо вызывать в состав турнира основного вратаря главной команды и команды ФНЛ

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