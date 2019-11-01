Татаев, Чалов и Сулейманов – в заявке молодежной сборной России на матчи с Латвией и Сербией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с заявкой команды на матчи отбора Евро-2021 против Латвии и Сербии.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Никита Каккоев («Томь» Томск), Михаил Лысов («Локомотив» Москва);

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба – «Спартак» Москва), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»).