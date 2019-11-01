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  • Татаев, Чалов и Сулейманов – в заявке молодежной сборной России на матчи с Латвией и Сербией

Татаев, Чалов и Сулейманов – в заявке молодежной сборной России на матчи с Латвией и Сербией

1 ноября 2019, 13:36
6

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с заявкой команды на матчи отбора Евро-2021 против Латвии и Сербии.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Никита Каккоев («Томь» Томск), Михаил Лысов («Локомотив» Москва);

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба – «Спартак» Москва), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»).

  • 15 ноября россияне сыграют с Латвией, а 19 ноября – с Сербией.
  • По итогам четырех туров команда Галактионова занимает второе место в отборочной группе, набрав 8 очков.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия Россия (мол)
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1572604894
Как-то глупо вызывать в состав турнира основного вратаря главной команды и команды ФНЛ
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vmonomah17
1572606736
По именам состав этой сборной мог бы быть и основным, т.к. большинство игроков играют в основе в своих клубах в РПЛ. По идее, должны выносить все в группе, а в итоге большая вероятность, что не выйдем в плей-офф.
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NotFound
1572607455
Игнатьев в заявке, неужели восстановился. Теперь быть может вместо Берга будет выходить в основной команде.
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absent32
1572607583
Татаев конечно заслужил!
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loko-the_best
1572608078
Рили по именам команда бомба. Нужно и тренера этой сборной высокого уровня, можно из молодых наших, Игнашевич, Тихонов, Аленичев. Как минимум это поднимет цену нашим молодым игрокам и за ними могут наблюдать топовые скауты.
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loko-the_best
1572608307
Сафонов Рассказов Дивеев Татаев Лысов Умяров, Глушенков, Кучаев, Обляков, Шапи Чалов
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