Вальверде: «У «Барсы» все хорошо в таблице чемпионата, но нам нужно побеждать в гостевых матчах»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 12-го тура Примеры против «Леванте».

«Соперник обладает очень быстрыми игроками, что делает их контратаки убийственными. Предстоит сложная игра, как и в предыдущие годы. У нас все хорошо в турнирной таблице чемпионата, но впереди долгий сезон, и сейчас нам нужно побеждать в гостевых матчах», – сказал Вальверде.