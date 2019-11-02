Вальверде: «У «Барсы» все хорошо в таблице чемпионата, но нам нужно побеждать в гостевых матчах»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 12-го тура Примеры против «Леванте».
«Соперник обладает очень быстрыми игроками, что делает их контратаки убийственными. Предстоит сложная игра, как и в предыдущие годы. У нас все хорошо в турнирной таблице чемпионата, но впереди долгий сезон, и сейчас нам нужно побеждать в гостевых матчах», – сказал Вальверде.
- Матч «Леванте» – «Барселона» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.
- «Барса» лидирует в Примере, «Леванте» идет на 11-м месте.
- В текущем розыгрыше испанского чемпионата каталонцы дважды победили на выезде и трижды потеряли очки.
Источник: Официальный твиттер «Барселоны»