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    Вальверде: «У «Барсы» все хорошо в таблице чемпионата, но нам нужно побеждать в гостевых матчах»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 12-го тура Примеры против «Леванте».

    «Соперник обладает очень быстрыми игроками, что делает их контратаки убийственными. Предстоит сложная игра, как и в предыдущие годы. У нас все хорошо в турнирной таблице чемпионата, но впереди долгий сезон, и сейчас нам нужно побеждать в гостевых матчах», – сказал Вальверде.

    • Матч «Леванте» – «Барселона» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.
    • «Барса» лидирует в Примере, «Леванте» идет на 11-м месте.
    • В текущем розыгрыше испанского чемпионата каталонцы дважды победили на выезде и трижды потеряли очки.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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