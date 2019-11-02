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  • Вальверде: «У «Барсы» все хорошо в таблице чемпионата, но нам нужно побеждать в гостевых матчах»

Вальверде: «У «Барсы» все хорошо в таблице чемпионата, но нам нужно побеждать в гостевых матчах»

2 ноября 2019, 07:36
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 12-го тура Примеры против «Леванте».

«Соперник обладает очень быстрыми игроками, что делает их контратаки убийственными. Предстоит сложная игра, как и в предыдущие годы. У нас все хорошо в турнирной таблице чемпионата, но впереди долгий сезон, и сейчас нам нужно побеждать в гостевых матчах», – сказал Вальверде.

  • Матч «Леванте» – «Барселона» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.
  • «Барса» лидирует в Примере, «Леванте» идет на 11-м месте.
  • В текущем розыгрыше испанского чемпионата каталонцы дважды победили на выезде и трижды потеряли очки.

Источник: Официальный твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Леванте Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (2)
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Cules2013
1572699842
Вот и глянем, что получится. Реал тоже уже раскочегарился, Барсе больше нельзя допускать таких потерь очков, если хотят снова быть чемпионами.
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Saracen Jr
1572713644
1:3 от леванте. да да, дед, все хорошо:(
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