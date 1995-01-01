Журналист Скира: «Ювентус» готов купить Холанда за 35-40 миллионов

И тут райола блин) как же он ко всем успевает подмазаться? неужели обещает золотые горы всем футболистам, ведь в футбольном мире известно, что он .... скажем так, не со всеми клубами имеет хорошую связь)
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» собирается приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.
Туринцы готовы заплатить 35-40 миллионов евро, чтобы осуществить трансфер норвежца, которым интересуются «МЮ» и «Реал». Сделкой будет заниматься агент Мино Райола.
- В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах на клубном уровне во всех турнирах.
- Рыночная стоимость 19-летнего форварда – 12 миллионов евро.
Холанд стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив шесть голов в первых трех матчах
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.