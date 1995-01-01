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    Журналист Скира: «Ювентус» готов купить Холанда за 35-40 миллионов

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» собирается приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

    Туринцы готовы заплатить 35-40 миллионов евро, чтобы осуществить трансфер норвежца, которым интересуются «МЮ» и «Реал». Сделкой будет заниматься агент Мино Райола.

    • В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах на клубном уровне во всех турнирах.
    • Рыночная стоимость 19-летнего форварда – 12 миллионов евро.

    Холанд стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив шесть голов в первых трех матчах

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8768

      DeStar 9 минут назад

      И тут райола блин) как же он ко всем успевает подмазаться? неужели обещает золотые горы всем футболистам, ведь в футбольном мире известно, что он .... скажем так, не со всеми клубами имеет хорошую связь)

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