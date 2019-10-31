Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Скира: «Ювентус» готов купить Холанда за 35-40 миллионов

Журналист Скира: «Ювентус» готов купить Холанда за 35-40 миллионов

31 октября 2019, 14:32
2

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» собирается приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

Туринцы готовы заплатить 35-40 миллионов евро, чтобы осуществить трансфер норвежца, которым интересуются «МЮ» и «Реал». Сделкой будет заниматься агент Мино Райола.

  • В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах на клубном уровне во всех турнирах.
  • Рыночная стоимость 19-летнего форварда – 12 миллионов евро.

Холанд стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив шесть голов в первых трех матчах

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

Италия. Серия А Ювентус Зальцбург Манчестер Юнайтед Реал Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1572524079
И тут райола блин) как же он ко всем успевает подмазаться? неужели обещает золотые горы всем футболистам, ведь в футбольном мире известно, что он .... скажем так, не со всеми клубами имеет хорошую связь)
Ответить
ItalianFootball
1572592180
В этом сезоне уже 20 забил ? Опять косячите ?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+