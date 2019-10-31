Журналист Скира: «Ювентус» готов купить Холанда за 35-40 миллионов

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» собирается приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

Туринцы готовы заплатить 35-40 миллионов евро, чтобы осуществить трансфер норвежца, которым интересуются «МЮ» и «Реал». Сделкой будет заниматься агент Мино Райола.

В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах на клубном уровне во всех турнирах.

Рыночная стоимость 19-летнего форварда – 12 миллионов евро.

Холанд стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив шесть голов в первых трех матчах