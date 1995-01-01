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    Холанд стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив шесть голов в первых трех матчах

    Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Холанд отметился дублем в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:3).

    Таким образом, 19-летний норвежский форвард довел количество голов в текущем розыгрыше турнира до шести, став первым игроком в истории Лиги чемпионов, добившись такого показателя в трех дебютных встречах престижного еврокубка.

    • В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах на клубном уровне во всех турнирах.

    Источник: твиттер Opta Joe

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    Сегодня, 01:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      sachsen-leipzig 55 минут назад

      Если найдёт свою команду (топ который будет каждый год до 1/4 финала) то думаю что опередит Рауля в топ скорес .
      Видно парень талантлив .
      Скорее всего в МЮ заберут!

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