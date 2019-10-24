Холанд стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив шесть голов в первых трех матчах

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Холанд отметился дублем в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:3).
Таким образом, 19-летний норвежский форвард довел количество голов в текущем розыгрыше турнира до шести, став первым игроком в истории Лиги чемпионов, добившись такого показателя в трех дебютных встречах престижного еврокубка.
- В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах на клубном уровне во всех турнирах.
Источник: твиттер Opta Joe