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  • Холанд стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив шесть голов в первых трех матчах

Холанд стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив шесть голов в первых трех матчах

24 октября 2019, 01:05
4

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Холанд отметился дублем в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:3).

Таким образом, 19-летний норвежский форвард довел количество голов в текущем розыгрыше турнира до шести, став первым игроком в истории Лиги чемпионов, добившись такого показателя в трех дебютных встречах престижного еврокубка.

  • В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 13 матчах на клубном уровне во всех турнирах.

Источник: твиттер Opta Joe
Лига чемпионов Зальцбург Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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sachsen-leipzig
1571871486
Если найдёт свою команду (топ который будет каждый год до 1/4 финала) то думаю что опередит Рауля в топ скорес . Видно парень талантлив . Скорее всего в МЮ заберут!
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acor94
1571900142
Он в системе ред булла Поэтому ждем в Лейпциге
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Cules2013
1571913376
молодец, так держать
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