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  • Игроки «Барселоны» предлагали изменить условия своих контрактов ради возвращения Неймара

Игроки «Барселоны» предлагали изменить условия своих контрактов ради возвращения Неймара

31 октября 2019, 11:31
5

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что игроки каталонской команды летом выражали готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода форварда «ПСЖ» Неймара.

«Может ли Неймар ещe вернуться? В футболе всe возможно, и с каждым годом это становится всe более очевидным. Мы говорили Неймару, что он отправляется в «золотую тюрьму». Но в футболе всякое случается, и всегда можно найти открытую дверь.

Мы не требовали у клуба заплатить за Неймара. На самом деле мы спросили президента, не можем ли мы как-нибудь изменить условия своих контрактов, поскольку понимали, что дело в финансовом фэйр-плей. В конце концов мы хотим следовать с клубом по одному пути и помогать ему», – заявил Пике.

  • Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
  • «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро, что до сих пор является мировым рекордом.
  • Минувшим летом бразилец пытался вернуться в каталонский клуб, но с парижанами о трансфере договориться не удалось.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Пике Жерар Неймар
Комментарии (5)
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OBOLEV
1572514862
звучит бредово. И не по тому что игроки жадные, а потому, что не кто бы не стал этим заниматься. Это звучит так же а чем ты больше всего мечтаешь ! Чтобы не было войны и все жили счастливо, а сам думаешь мне бы бабла побольше, а соседу поменьше
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Я - легенда
1572518925
Блин, как же они его любят ))
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Barçist
1572519490
Хитрит Пике: — Мы знали, что существует проблема с финансовым фэйр-плей… Поэтому мы сказали президенту: "Вместо того, чтобы что-то заработать в первый год, мы могли бы заработать это во второй, третий или четвертый год наших контрактов". Клубу от этого ни холодно ни жарко,у Неймара аппетиты тоже не маленькие.
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Saracen Jr
1572521006
Не дай бог он вернётся в барсу. Летом это ещё казалось нужным и интересным, но щас, когда зажгли фати и перес, его возвращение барсе не нужно совсем
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VVadic
1572526706
Пральна. Ещё Шакиру можно на панель отправить.
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