Игроки «Барселоны» предлагали изменить условия своих контрактов ради возвращения Неймара

Не дай бог он вернётся в барсу. Летом это ещё казалось нужным и интересным, но щас, когда зажгли фати и перес, его возвращение барсе не нужно совсем
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что игроки каталонской команды летом выражали готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода форварда «ПСЖ» Неймара.
«Может ли Неймар ещe вернуться? В футболе всe возможно, и с каждым годом это становится всe более очевидным. Мы говорили Неймару, что он отправляется в «золотую тюрьму». Но в футболе всякое случается, и всегда можно найти открытую дверь.
Мы не требовали у клуба заплатить за Неймара. На самом деле мы спросили президента, не можем ли мы как-нибудь изменить условия своих контрактов, поскольку понимали, что дело в финансовом фэйр-плей. В конце концов мы хотим следовать с клубом по одному пути и помогать ему», – заявил Пике.
- Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
- «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро, что до сих пор является мировым рекордом.
- Минувшим летом бразилец пытался вернуться в каталонский клуб, но с парижанами о трансфере договориться не удалось.