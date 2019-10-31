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    Игроки «Барселоны» предлагали изменить условия своих контрактов ради возвращения Неймара

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что игроки каталонской команды летом выражали готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода форварда «ПСЖ» Неймара.

    «Может ли Неймар ещe вернуться? В футболе всe возможно, и с каждым годом это становится всe более очевидным. Мы говорили Неймару, что он отправляется в «золотую тюрьму». Но в футболе всякое случается, и всегда можно найти открытую дверь.

    Мы не требовали у клуба заплатить за Неймара. На самом деле мы спросили президента, не можем ли мы как-нибудь изменить условия своих контрактов, поскольку понимали, что дело в финансовом фэйр-плей. В конце концов мы хотим следовать с клубом по одному пути и помогать ему», – заявил Пике.

    • Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
    • «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро, что до сих пор является мировым рекордом.
    • Минувшим летом бразилец пытался вернуться в каталонский клуб, но с парижанами о трансфере договориться не удалось.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1809

      SarJr 59 минут назад

      Не дай бог он вернётся в барсу. Летом это ещё казалось нужным и интересным, но щас, когда зажгли фати и перес, его возвращение барсе не нужно совсем

      1
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      Рейтинг: +79

      Barçist 1 час назад

      Хитрит Пике: — Мы знали, что существует проблема с финансовым фэйр-плей… Поэтому мы сказали президенту: "Вместо того, чтобы что-то заработать в первый год, мы могли бы заработать это во второй, третий или четвертый год наших контрактов". Клубу от этого ни холодно ни жарко,у Неймара аппетиты тоже не маленькие.

      0
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      Рейтинг: +721

      Я - легенда 1 час назад

      Блин, как же они его любят ))

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      Рейтинг: +580

      OBOLEV 2 часа назад

      звучит бредово. И не по тому что игроки жадные, а потому, что не кто бы не стал этим заниматься. Это звучит так же а чем ты больше всего мечтаешь ! Чтобы не было войны и все жили счастливо, а сам думаешь мне бы бабла побольше, а соседу поменьше

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