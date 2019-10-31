Игроки «Барселоны» предлагали изменить условия своих контрактов ради возвращения Неймара

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что игроки каталонской команды летом выражали готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода форварда «ПСЖ» Неймара.

«Может ли Неймар ещe вернуться? В футболе всe возможно, и с каждым годом это становится всe более очевидным. Мы говорили Неймару, что он отправляется в «золотую тюрьму». Но в футболе всякое случается, и всегда можно найти открытую дверь.

Мы не требовали у клуба заплатить за Неймара. На самом деле мы спросили президента, не можем ли мы как-нибудь изменить условия своих контрактов, поскольку понимали, что дело в финансовом фэйр-плей. В конце концов мы хотим следовать с клубом по одному пути и помогать ему», – заявил Пике.