Сарри: «Ювентусу» не хватает Игуаина»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 10-го тура Серии А против «Дженоа» (2:1) посетовал на отсутствие в составе команды нападающего Гонсало Игуаина.

«Игуаин – единственный наш игрок, который обладает всеми качествами центрального нападающего. Несмотря на то, что мы доминируем в контроле мяча, мы всегда рискуем тем, что в чужой штрафной у нас нет Игуаина», – сказал Сарри.