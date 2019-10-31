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Сарри: «Ювентусу» не хватает Игуаина»

31 октября 2019, 10:39
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 10-го тура Серии А против «Дженоа» (2:1) посетовал на отсутствие в составе команды нападающего Гонсало Игуаина.

«Игуаин – единственный наш игрок, который обладает всеми качествами центрального нападающего. Несмотря на то, что мы доминируем в контроле мяча, мы всегда рискуем тем, что в чужой штрафной у нас нет Игуаина», – сказал Сарри.

  • Игуаин получил травму головы в матче 9-го тура Серии А против «Лечче».
  • В текущем сезоне 31-летний аргентинец провел 11 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Дженоа Сарри Маурицио
Комментарии (1)
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khateev
1572537653
Тренера хорошего не хватает.Верните Аллегри.
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