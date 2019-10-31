Сарри: «Ювентусу» не хватает Игуаина»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 10-го тура Серии А против «Дженоа» (2:1) посетовал на отсутствие в составе команды нападающего Гонсало Игуаина.
«Игуаин – единственный наш игрок, который обладает всеми качествами центрального нападающего. Несмотря на то, что мы доминируем в контроле мяча, мы всегда рискуем тем, что в чужой штрафной у нас нет Игуаина», – сказал Сарри.
- Игуаин получил травму головы в матче 9-го тура Серии А против «Лечче».
- В текущем сезоне 31-летний аргентинец провел 11 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Football Italia