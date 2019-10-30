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  • «В перерыве я вам сказал: «Играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова!» «Динамо» опубликовало речь Новикова после победы над ЦСКА

«В перерыве я вам сказал: «Играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова!» «Динамо» опубликовало речь Новикова после победы над ЦСКА

30 октября 2019, 15:45
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«Динамо» опубликовало в инстаграме видео из раздевалки команды после матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

На видео и.о. главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков выступает с речью перед игроками.

«Только так выигрываются матчи – за счет самоотдачи, желания. Вы видели, что сегодня играли две команды: одна борется за чемпионство, и которая внизу таблицы. Сегодня мы были лучше.

В перерыве я вам сказал: «Играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова! Правильно себя настраивайте, в этом случае у вас все получится, спасибо вам», – сказал Новиков.

  • После 14 туров «Динамо» занимает 13-е место в таблице.
  • 2 ноября москвичи сыграют с «Ахматом».

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Публикация от text (@fcdm_official)

Источник: инстаграм «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Новиков Кирилл
Комментарии (1)
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Давид59
1572465392
Саламыч, теперь ты знаешь, что надо говорить перед игрой с Бельгией...
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