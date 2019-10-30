«В перерыве я вам сказал: «Играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова!» «Динамо» опубликовало речь Новикова после победы над ЦСКА

«Динамо» опубликовало в инстаграме видео из раздевалки команды после матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

На видео и.о. главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков выступает с речью перед игроками.

«Только так выигрываются матчи – за счет самоотдачи, желания. Вы видели, что сегодня играли две команды: одна борется за чемпионство, и которая внизу таблицы. Сегодня мы были лучше.

В перерыве я вам сказал: «Играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова! Правильно себя настраивайте, в этом случае у вас все получится, спасибо вам», – сказал Новиков.

После 14 туров «Динамо» занимает 13-е место в таблице.

2 ноября москвичи сыграют с «Ахматом».