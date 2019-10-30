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    «В перерыве я вам сказал: «Играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова!» «Динамо» опубликовало речь Новикова после победы над ЦСКА

    «Динамо» опубликовало в инстаграме видео из раздевалки команды после матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

    На видео и.о. главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков выступает с речью перед игроками.

    «Только так выигрываются матчи – за счет самоотдачи, желания. Вы видели, что сегодня играли две команды: одна борется за чемпионство, и которая внизу таблицы. Сегодня мы были лучше.

    В перерыве я вам сказал: «Играйте, и мы выиграем, вы все можете». Голова! Правильно себя настраивайте, в этом случае у вас все получится, спасибо вам», – сказал Новиков.

    • После 14 туров «Динамо» занимает 13-е место в таблице.
    • 2 ноября москвичи сыграют с «Ахматом».

    text

    Публикация от text (@fcdm_official)

    Источник: инстаграм «Динамо»

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    30.10.2019 15:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +519

      Давид59 3 часа назад

      Саламыч, теперь ты знаешь, что надо говорить перед игрой с Бельгией...

      0
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      Рейтинг: +181

      Patriot58 9 часов назад

      какой-то засланный казачок объявился! первое видео из раздевалки без кубка с шампанью сегодня, планы команды на игру в следующий раз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1125

      FRZZ 10 часов назад

      Умение мотивировать игроков, очень важно для тренера.

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