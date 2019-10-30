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КДК отменил красную карточку Берга

30 октября 2019, 15:22
6

КДК РФС отменил красную карточку форварда «Краснодара» Маркуса Берга, полученную в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить Бергу красную карточку. По регламенту, комитет отправил просьбу в экспертную судейскую комиссию.
Комиссия дала следующий вердикт: арбитр ошибочно удалил футболиста. На основании этого заключения КДК вынес решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту Бергу», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

  • Берга удалили на 80-й минуте матча за фол против полузащитника Даниеля Мишкича.
  • Теперь Берг не пропустит игру с «Ростовом», которая пройдет 3 ноября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург Берг Маркус
Комментарии (6)
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Retiremen_VMF
1572439115
В одном матче мы ошибочно не ставим 100% пеналь, в другом при ничейном результате убираем нападающего. и так в каждой игре. Зенит чемпион?
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VVM1964
1572439160
Отмените желтую карточку Джикии в матче с Локомотивом - там не только нарушения , там и касания не было !!!
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Волховский
1572453549
"Респект" КДК. Хотелось бы надеяться, что это не разовое решение, и верить, что российский футбол приближается к евростандартам.
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