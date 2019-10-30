КДК отменил красную карточку Берга

КДК РФС отменил красную карточку форварда «Краснодара» Маркуса Берга, полученную в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить Бергу красную карточку. По регламенту, комитет отправил просьбу в экспертную судейскую комиссию.

Комиссия дала следующий вердикт: арбитр ошибочно удалил футболиста. На основании этого заключения КДК вынес решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту Бергу», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.