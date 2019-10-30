КДК отменил красную карточку Берга

КДК РФС отменил красную карточку форварда «Краснодара» Маркуса Берга, полученную в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).
«КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить Бергу красную карточку. По регламенту, комитет отправил просьбу в экспертную судейскую комиссию.
Комиссия дала следующий вердикт: арбитр ошибочно удалил футболиста. На основании этого заключения КДК вынес решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту Бергу», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
- Берга удалили на 80-й минуте матча за фол против полузащитника Даниеля Мишкича.
- Теперь Берг не пропустит игру с «Ростовом», которая пройдет 3 ноября.
Источник: «Спорт-Экспресс»