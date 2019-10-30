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    КДК отменил красную карточку Берга

    КДК РФС отменил красную карточку форварда «Краснодара» Маркуса Берга, полученную в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

    «КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить Бергу красную карточку. По регламенту, комитет отправил просьбу в экспертную судейскую комиссию.
    Комиссия дала следующий вердикт: арбитр ошибочно удалил футболиста. На основании этого заключения КДК вынес решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту Бергу», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • Берга удалили на 80-й минуте матча за фол против полузащитника Даниеля Мишкича.
    • Теперь Берг не пропустит игру с «Ростовом», которая пройдет 3 ноября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.10.2019 15:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +102

      Волховский 6 часов назад

      "Респект" КДК. Хотелось бы надеяться, что это не разовое решение, и верить, что российский футбол приближается к евростандартам.

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      Рейтинг: +569

      Докторо123 9 часов назад

      Берг мог забить гол - он нападающий ! Как хочется назвать этого судью (главный судья: Алексей Матюнин (Москва) ) после этого??? И всё это безнаказанно происходит !!! Каждый болельщик конечно же пожелал Матюнину самое плохое и его потомству ! ДАЙ БОГ чтобы их пожелания сбылись !!!

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      Рейтинг: +922

      Romio-xxx > Докторо123 6 часов назад

      Не надо желать плохого другим людям,ТЕМ БОЛЕЕ его потомству!!!!

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      Рейтинг: +1103

      Фанат Рубина 10 часов назад

      если бы у краснодара следующий тур был бы против одной из московских команд или зенита..
      х*й бы этот кдк отменил бы краную

      помню в одном из сезоне перед матчем с цска смолов получил жк якобы за симуляцию по которой он пропускал матч, все признали что жк была показана ошибочно и ни какой симуляции федора там не было, и надо было ставить пенальти. и в итоге ни какую жк не отменили!

      3
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      Рейтинг: +18551

      VVM1964 10 часов назад

      Отмените желтую карточку Джикии в матче с Локомотивом - там не только нарушения , там и касания не было !!!

      2
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      Рейтинг: +935

      Retiremen_VMF 10 часов назад

      В одном матче мы ошибочно не ставим 100% пеналь, в другом при ничейном результате убираем нападающего. и так в каждой игре. Зенит чемпион?

      6
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      Рейтинг: +3413

      TOL47 > Retiremen_VMF 8 часов назад

      Не гони волну, что делал Краснодар до 80 минуты? Да был хороший удар Шапи чуток не залетел, а так гоняли вокруг штрафной мяч, две игры со слабыми соперниками играли вторые таймы хуже чем первые. Зенит тут точно не причем играет также нестабильно и тренер плывет по течению , одни и те же ошибки плвторяются.

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      Рейтинг: +504

      Кузьмич на трибуне > TOL47 5 часов назад

      У Зенита ещё до начала ЧР-2019-20 было 12 очков. Ваши подопечные Оренбург и Сочи сливают очки Зениту , а со всеми лидерами упираются . Кроме того судя по последней игре при любом стыке, если Зенит мяч терял-свиток в вашу ползу, если мяч остаётся у вас -свистка нет. Мне по барабану, я болею за Торпеду, а РПЛ смотрю со стороны и не предвзято. Поверь на слово видно не вооружённым глазом.

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