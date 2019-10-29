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    78.ru: ФСБ устроила обыски по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены»

    Сотрудники ФСБ и следственных органов пришли с обысками в ООО «Группа компаний «Охрана», которое значится генподрядчиком систем безопасности на «Газпром Арене», сообщает 78.ru.

    Силовики заподозрили компанию и ее поставщиков в том, что стоимость оборудования систем безопасности незаконно завышалась.

    По данным следствия, генподрядчик систем безопасности на «Газпром Арене» и его поставщики, завышали закупочные цены на 30-100%, и в итоге все равно поставляли более низкокачественное оборудование, сообщает издание «Примечания». Заработанные на афере деньги якобы переправлялись в Латвию. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

    Как сообщает «Фонтанка», в рамках операции проходят 25 обысков.

    Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году. Стадион открылся в апреле 2017 года, при этом стоимость его строительства в конечном счете выросла в несколько раз, до нескольких десятков миллиардов рублей. В декабре 2018 года стадион переименовали из «Санкт-Петербурга» в «Газпром Арену»

    Источник: 78.ru

    «78 канал» — региональный российский телеканал, вещающий на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Входит в состав проекта МИЦ «Известия» «Национальной Медиа Группы».

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    29.10.2019 16:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +34575

      portero 11 часов назад

      Немного смешно , прошло столько времени там уже все что надо уничтожили, ну если это только не разборки, кого-то с долей кинули....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Чец 12 часов назад

      Поздно кинулись--бабки в офшоре,найдут одного стрелочника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      edw7777 13 часов назад

      Не там ищут. Ребенку ясно, что путь поиска один: Москва.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7662

      parevg 15 часов назад

      Ну все, теперь "распил - арену" закроют как вещественное доказательство, а Зенит вернется но старый стадион...

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      Рейтинг: -21959

      пьяныйхоровод > parevg 11 часов назад

      Карандаш возьми и закатай обратно .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2191

      a_who 15 часов назад

      Кого надо не бросят...

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