78.ru: ФСБ устроила обыски по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены»

Сотрудники ФСБ и следственных органов пришли с обысками в ООО «Группа компаний «Охрана», которое значится генподрядчиком систем безопасности на «Газпром Арене», сообщает 78.ru.

Силовики заподозрили компанию и ее поставщиков в том, что стоимость оборудования систем безопасности незаконно завышалась.

По данным следствия, генподрядчик систем безопасности на «Газпром Арене» и его поставщики, завышали закупочные цены на 30-100%, и в итоге все равно поставляли более низкокачественное оборудование, сообщает издание «Примечания». Заработанные на афере деньги якобы переправлялись в Латвию. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает «Фонтанка», в рамках операции проходят 25 обысков.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году. Стадион открылся в апреле 2017 года, при этом стоимость его строительства в конечном счете выросла в несколько раз, до нескольких десятков миллиардов рублей. В декабре 2018 года стадион переименовали из «Санкт-Петербурга» в «Газпром Арену»