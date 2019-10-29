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  • 78.ru: ФСБ устроила обыски по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены»

78.ru: ФСБ устроила обыски по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены»

29 октября 2019, 16:25
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Сотрудники ФСБ и следственных органов пришли с обысками в ООО «Группа компаний «Охрана», которое значится генподрядчиком систем безопасности на «Газпром Арене», сообщает 78.ru.

Силовики заподозрили компанию и ее поставщиков в том, что стоимость оборудования систем безопасности незаконно завышалась.

По данным следствия, генподрядчик систем безопасности на «Газпром Арене» и его поставщики, завышали закупочные цены на 30-100%, и в итоге все равно поставляли более низкокачественное оборудование, сообщает издание «Примечания». Заработанные на афере деньги якобы переправлялись в Латвию. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает «Фонтанка», в рамках операции проходят 25 обысков.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году. Стадион открылся в апреле 2017 года, при этом стоимость его строительства в конечном счете выросла в несколько раз, до нескольких десятков миллиардов рублей. В декабре 2018 года стадион переименовали из «Санкт-Петербурга» в «Газпром Арену»

Источник: 78.ru

«78 канал» — региональный российский телеканал, вещающий на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Входит в состав проекта МИЦ «Известия» «Национальной Медиа Группы».

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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a_who
1572363206
Кого надо не бросят...
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edw7777
1572371221
Не там ищут. Ребенку ясно, что путь поиска один: Москва.
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Чец
1572373846
Поздно кинулись--бабки в офшоре,найдут одного стрелочника.
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portero
1572380348
Немного смешно , прошло столько времени там уже все что надо уничтожили, ну если это только не разборки, кого-то с долей кинули....
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