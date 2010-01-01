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    Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого, вернулся к тренировкам

    Конфликт полузащитника «Витесса» Рихедли Базура с командой исчерпан.

    23-летний голландец принес свои извинения и в понедельник вернется к тренировкам с основой.

    • 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, главный тренер Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
    • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
    • «Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

    Источник: твиттер «Витесса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch 22 минуты назад

      Кто бы сомневался...Эмигранты потихонечку показывают своё лицо и сущность...Вчера Джака в Арсенале...Скоро они поймут с кем связались))

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      Рейтинг: +313

      DENZILLO-Спартак 37 минут назад

      Ух как ! Наверное сладеньким поросёночком обозвал =))

      0
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      Рейтинг: +2908

      woyser 1 час назад

      Покурили)

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