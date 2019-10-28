Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого, вернулся к тренировкам

Конфликт полузащитника «Витесса» Рихедли Базура с командой исчерпан.
23-летний голландец принес свои извинения и в понедельник вернется к тренировкам с основой.
- 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, главный тренер Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
- В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
- «Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.
Источник: твиттер «Витесса»