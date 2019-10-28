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  • Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого, вернулся к тренировкам

Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого, вернулся к тренировкам

28 октября 2019, 13:26
5

Конфликт полузащитника «Витесса» Рихедли Базура с командой исчерпан.

23-летний голландец принес свои извинения и в понедельник вернется к тренировкам с основой.

  • 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, главный тренер Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
  • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
  • «Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

Источник: твиттер «Витесса»
Голландия. Эредивизие Витесс Базур Рихедли Грот Жей-Рой Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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woyser
1572259214
Покурили)
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DENZILLO-Спартак
1572262710
Ух как ! Наверное сладеньким поросёночком обозвал =))
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ArReal
1572263652
Кто бы сомневался...Эмигранты потихонечку показывают своё лицо и сущность...Вчера Джака в Арсенале...Скоро они поймут с кем связались))
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cska-62
1572265117
В таких ситуациях Слуцкий ведёт себя достойно. Аналогичная ситуация была и с Дзагоевым в ЦСКА. И всё разрешилось без потерь для команды. Пусть я один из самых твёрдых критиков Слуцкого-тренера, но дипломат он хороший. Да и человек, кажется, неплохой. Если он "Витессу" действительно ставит игру, и вылечился от своей хронической болезни вымучивания очков и схем типа "Бей-Муса-Беги", буду за него только рад!
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