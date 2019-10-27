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    Спустя 45 минут после окончания матча ЦСКА – «Динамо» зрители вынуждены находиться на стадионе

    Завершился матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (0:1). Спустя 45 минут после финального свистка часть зрителей продолжают находиться на стадионе «ВЭБ Арена».

    «45 минут после матча. Стоим. Ждем. РПЛ, доколе при посещаемости в 22000 зрителей будем ждать так долго на осенних холодных секторах?» – интересуется один из болельщиков, находящийся на арене.

    • Раздельный выход зрителей со стадиона – требование безопасности.
    • При этом в европейских чемпионатах стадионы пустеют через несколько минут после финального свистка.
    • ЦСКА не побеждает в официальных матчах с 29 сентября.

    Источник: твиттер «Угодник»

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    27.10.2019 19:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: +158

      RdAMR10 14 часов назад

      А никого не смущает то что это РЖД арена?!

      1
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      Рейтинг: +5211

      BRO_football 15 часов назад

      Бомбардир, не надо наговаривать на ЦСКА. Почитайте источник внимательнее. Зритель был на матче Локомотив - Спартак и имел ввиду РЖД - арену.

      2
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      Рейтинг: +2964

      Yurok161 16 часов назад

      И че,даже беспорядки не устроили?Даже омон не пришлось вызывать?Спартачам покажите.Может поумнеют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2050

      Masteralex 17 часов назад

      твиттер тупого мудака перепечатывают и даже не знают за кого он болеет и как он с такими же друзьями-мудаками наезжал на Баринова в самолёте, когда тот летел в сборную

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Суворов_лучший 18 часов назад

      А мы и вышли с армейцами и своими, и махнули уже изрядно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Суворов_лучший 18 часов назад

      на все готовы, лишь бы народ на футбол не ходил, а читал всякую ....ню на их сайте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      Hansson 19 часов назад

      А это редакторы бомбардира опять лоханулись, по прямой ссылке всё понятно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10070

      vladimir-7 19 часов назад

      Это не армейская Арена. Липа СМИ, даже здесь подстава.

      5
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      Рейтинг: +2084

      Ubuntu 19 часов назад

      Почему на фото стадион Локомотива?

      5
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      Рейтинг: +1712

      _Kesh_Suntar_ 19 часов назад

      Хмммм, это "Локо и Барселона" а не "ЦСКА Динамо",,

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