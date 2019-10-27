Спустя 45 минут после окончания матча ЦСКА – «Динамо» зрители вынуждены находиться на стадионе

Завершился матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (0:1). Спустя 45 минут после финального свистка часть зрителей продолжают находиться на стадионе «ВЭБ Арена».
«45 минут после матча. Стоим. Ждем. РПЛ, доколе при посещаемости в 22000 зрителей будем ждать так долго на осенних холодных секторах?» – интересуется один из болельщиков, находящийся на арене.
- Раздельный выход зрителей со стадиона – требование безопасности.
- При этом в европейских чемпионатах стадионы пустеют через несколько минут после финального свистка.
- ЦСКА не побеждает в официальных матчах с 29 сентября.
Источник: твиттер «Угодник»