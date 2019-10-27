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  • Спустя 45 минут после окончания матча ЦСКА – «Динамо» зрители вынуждены находиться на стадионе

Спустя 45 минут после окончания матча ЦСКА – «Динамо» зрители вынуждены находиться на стадионе

27 октября 2019, 19:20
12

Завершился матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (0:1). Спустя 45 минут после финального свистка часть зрителей продолжают находиться на стадионе «ВЭБ Арена».

«45 минут после матча. Стоим. Ждем. РПЛ, доколе при посещаемости в 22000 зрителей будем ждать так долго на осенних холодных секторах?» – интересуется один из болельщиков, находящийся на арене.

  • Раздельный выход зрителей со стадиона – требование безопасности.
  • При этом в европейских чемпионатах стадионы пустеют через несколько минут после финального свистка.
  • ЦСКА не побеждает в официальных матчах с 29 сентября.

Источник: твиттер «Угодник»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (12)
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AHTUNGBOL
1572193408
А фотка с РЖД арены..)))
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_Kesh_Suntar_
1572193632
Хмммм, это "Локо и Барселона" а не "ЦСКА Динамо",,
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Ubuntu
1572194022
Почему на фото стадион Локомотива?
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vladimir-7
1572194199
Это не армейская Арена. Липа СМИ, даже здесь подстава.
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Hansson
1572195233
А это редакторы бомбардира опять лоханулись, по прямой ссылке всё понятно
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Суворов_лучший
1572197489
на все готовы, лишь бы народ на футбол не ходил, а читал всякую ....ню на их сайте
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Суворов_лучший
1572197542
А мы и вышли с армейцами и своими, и махнули уже изрядно!
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Masteralex
1572200438
твиттер тупого мудака перепечатывают и даже не знают за кого он болеет и как он с такими же друзьями-мудаками наезжал на Баринова в самолёте, когда тот летел в сборную
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BRO_football
1572207375
Бомбардир, не надо наговаривать на ЦСКА. Почитайте источник внимательнее. Зритель был на матче Локомотив - Спартак и имел ввиду РЖД - арену.
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RdAMR10
1572212999
А никого не смущает то что это РЖД арена?!
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