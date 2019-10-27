Слуцкий – об оскорблении со стороны Базура: «Не придаю большого значения»

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур на этой неделе оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого. Россиянин заметил, что будущее футболиста зависит не от него.

«Не придаю большого значения ситуации. Будущее Базура зависит от руководства «Витесса». Сложная ситуация, мы взаимодействуем и с окружением игрока. Ждем действий со стороны Базура», – сказал Слуцкий Omroep Gelderland.