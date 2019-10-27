Слуцкий – об оскорблении со стороны Базура: «Не придаю большого значения»

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур на этой неделе оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого. Россиянин заметил, что будущее футболиста зависит не от него.
«Не придаю большого значения ситуации. Будущее Базура зависит от руководства «Витесса». Сложная ситуация, мы взаимодействуем и с окружением игрока. Ждем действий со стороны Базура», – сказал Слуцкий Omroep Gelderland.
- 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
- В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
- «Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.
Источник: Omroep Gelderland