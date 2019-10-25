Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сорокин, Ташаев, Бикфалви и Панюков – в стартовых составах «Рубина» и «Урала» на матч 14-го тура РПЛ

Сорокин, Ташаев, Бикфалви и Панюков – в стартовых составах «Рубина» и «Урала» на матч 14-го тура РПЛ

25 октября 2019, 18:25
1

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Урала» на очный матч 14-го тура российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

  • Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
  • Игра пройдет на стадионе «Казань Арена».
  • «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» – седьмое.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Рубин Урал
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1572018955
Ильин на поле - самое главное! Он забьет 2. Питерская школа...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+