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    Сорокин, Ташаев, Бикфалви и Панюков – в стартовых составах «Рубина» и «Урала» на матч 14-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Урала» на очный матч 14-го тура российской Премьер-лиги.

    «Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

    • Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
    • Игра пройдет на стадионе «Казань Арена».
    • «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» – седьмое.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    25.10.2019 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18046

      paracetamol 25 октября 2019, 18:55

      Ильин на поле - самое главное! Он забьет 2. Питерская школа...

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