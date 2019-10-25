Сорокин, Ташаев, Бикфалви и Панюков – в стартовых составах «Рубина» и «Урала» на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Урала» на очный матч 14-го тура российской Премьер-лиги.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.
- Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
- Игра пройдет на стадионе «Казань Арена».
- «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» – седьмое.
Источник: Официальный сайт РПЛ