Пепе, Васкес, Кристи и Идрисси – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Официальный сайт УЕФА анонсировал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В список вошли: Николя Пепе («Арсенал»), Франко Васкес («Севилья»), Уссама Идрисси («АЗ») и Райан Кристи («Селтик»).
- Пепе оформил дубль, позволивший «Арсеналу» победить в матче с «Гимараеш» (3:2).
- Франко Васкес оформил дубль в ворота «Дюделанжа».
- Уссама Идрисси отметился голом и голевой передачей в матче с «Астаной» (6:0).
- Кристи голом и голевой передачей помог «Селтику» обыграть «Лацио» (2:1).
Источник: Официальный сайт УЕФА