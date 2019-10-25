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  • Пепе, Васкес, Кристи и Идрисси – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Пепе, Васкес, Кристи и Идрисси – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

25 октября 2019, 06:38

Официальный сайт УЕФА анонсировал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли: Николя Пепе («Арсенал»), Франко Васкес («Севилья»), Уссама Идрисси («АЗ») и Райан Кристи («Селтик»).

  • Пепе оформил дубль, позволивший «Арсеналу» победить в матче с «Гимараеш» (3:2).
  • Франко Васкес оформил дубль в ворота «Дюделанжа».
  • Уссама Идрисси отметился голом и голевой передачей в матче с «Астаной» (6:0).
  • Кристи голом и голевой передачей помог «Селтику» обыграть «Лацио» (2:1).

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы АЗ Алкмаар Селтик Севилья Арсенал Васкес Франко Кристи Райан Пепе Николя
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