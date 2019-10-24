La Gazzeta dello Sport: «Наполи» хочет подписать Ибрагимовича на полтора года

«Наполи» может подписать контракт с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.
По информации La Gazzeta dello Sport, 38-летнему шведу предложат контракт на полтора года с зарплатой 4 миллиона евро в год.
Зимой у Ибрагимовича истекает соглашение с клубом из МЛС.
- Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заявлял, что хотел бы пригласить Ибрагимовича в команду.
- В этом сезоне форвард провел 30 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.
Источник: Calcionapoli24