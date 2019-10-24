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  • La Gazzeta dello Sport: «Наполи» хочет подписать Ибрагимовича на полтора года

La Gazzeta dello Sport: «Наполи» хочет подписать Ибрагимовича на полтора года

24 октября 2019, 12:33

«Наполи» может подписать контракт с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

По информации La Gazzeta dello Sport, 38-летнему шведу предложат контракт на полтора года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Зимой у Ибрагимовича истекает соглашение с клубом из МЛС.

  • Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заявлял, что хотел бы пригласить Ибрагимовича в команду.
  • В этом сезоне форвард провел 30 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.

Источник: Calcionapoli24
Италия. Серия А США. МЛС Италия Наполи Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
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