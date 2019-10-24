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Лукас Сантос: «Гончаренко – как второй отец для меня»

24 октября 2019, 09:58

Нападающий ЦСКА Лукас Сантос высказался об отношениях с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, а также о своем будущем в клубе.

– Можете сравнить Тите и Гончаренко?

– С Тите я работал всего в течение нескольких дней. Здесь, в ЦСКА, я уже два месяца провожу бок-о-бок с тренером. Виктор Михалыч мне очень помогает, дает множество советов. Гончаренко – как второй отец для меня. Я бы хотел его поблагодарить за все, что он делает для моего развития. Постараюсь отплатить ему за терпение и любовь своей качественной игрой.

– Вы с Гончаренко общались на тему своего будущего в ЦСКА?

– Виктор Михалыч сразу сказал: «Лукас, ты – хороший футболист. С каждым разом я буду давать тебе больше и больше игрового времени, чтобы ты адаптировался к России». Кажется, я и правда прогрессирую. Когда мне выпадет шанс выйти в старте, постараюсь схватиться за эту возможность двумя руками и не упустить ее. Очень хочу играть в основе до конца сезона.

  • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года у «Васко да Гамы».
  • Российский клуб может выкупить игрока за 3 миллиона евро.
  • Бразилец провел четыре матча за армейцев, результативными действиями не отличался.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сантос Лукас Гончаренко Виктор
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