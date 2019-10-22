Семак: «В «Лейпциге» многое строится на качествах Вернера. Мне нравится, как соперник управляется, комплектуется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» выделил в составе немцев одного игрока. Россиянину также нравится менеджмент соперника.
«Нравится, как команда управляется, как комплектуется. На каждую позицию, где есть опытный игрок, есть кандидат на замену. Обычно это молодые и талантливые игроки. Конечно, сейчас многое строится на качествах Вернера, который быстро и много забивает. Но не стоит забывать и о других игроках», – сказал Семак.
- В текущем сезоне Бундеслиги Вернер провел восемь матчей, забил шесть голов.
- В РПЛ «Зенит» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице.
- Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов петербуржцы выступали в 2016 году (вылет в первом раунде от «Бенфики»).
Источник: Sports.ru