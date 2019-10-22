Семак: «В «Лейпциге» многое строится на качествах Вернера. Мне нравится, как соперник управляется, комплектуется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» выделил в составе немцев одного игрока. Россиянину также нравится менеджмент соперника.

«Нравится, как команда управляется, как комплектуется. На каждую позицию, где есть опытный игрок, есть кандидат на замену. Обычно это молодые и талантливые игроки. Конечно, сейчас многое строится на качествах Вернера, который быстро и много забивает. Но не стоит забывать и о других игроках», – сказал Семак.