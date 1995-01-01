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    Семак: «В «Лейпциге» многое строится на качествах Вернера. Мне нравится, как соперник управляется, комплектуется»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» выделил в составе немцев одного игрока. Россиянину также нравится менеджмент соперника.

    «Нравится, как команда управляется, как комплектуется. На каждую позицию, где есть опытный игрок, есть кандидат на замену. Обычно это молодые и талантливые игроки. Конечно, сейчас многое строится на качествах Вернера, который быстро и много забивает. Но не стоит забывать и о других игроках», – сказал Семак.

    • В текущем сезоне Бундеслиги Вернер провел восемь матчей, забил шесть голов.
    • В РПЛ «Зенит» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице.
    • Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов петербуржцы выступали в 2016 году (вылет в первом раунде от «Бенфики»).

    Источник: Sports.ru

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