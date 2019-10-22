Ловчев: «Когда Яшину ампутировали ногу, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине плащ. Купи и отвези ей»

Бывший футболист «Спартака», лучший игрок СССР 1972 года Евгений Ловчев рассказал историю о экс-голкипере «Динамо» Льве Яшине. Сегодня, 22 октября, динамовцу исполнилось бы 90 лет.

«Произошла трагедия, и ему ампутировали ногу, это было в Венгрии. Пошла гангрена, я находился в тот момент вместе с ним в больнице. И когда ему сообщали об этом, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине купить кожаный плащ. Возьми эти деньги и, если сможешь, купи и отвези ей».

Это говорит о том, что этот человек думал о семье, о людях. Сегодня такого практически нет», – считает Ловчев.

Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».

За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.

Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

«Он был зорким: видел, как и под каким углом нападающий ставит ногу». Что великие говорят о Яшине