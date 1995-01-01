Ловчев: «Когда Яшину ампутировали ногу, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине плащ. Купи и отвези ей»

Я конечно всё понимаю - но каким моральным уродом нужно быть, чтобы говорить что только раньше люди были нормальные -а сегодня типо что, все гавно? Люди в любое время были есть и будут - разные!!!И хорошие и плохие...
Бывший футболист «Спартака», лучший игрок СССР 1972 года Евгений Ловчев рассказал историю о экс-голкипере «Динамо» Льве Яшине. Сегодня, 22 октября, динамовцу исполнилось бы 90 лет.
«Произошла трагедия, и ему ампутировали ногу, это было в Венгрии. Пошла гангрена, я находился в тот момент вместе с ним в больнице. И когда ему сообщали об этом, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине купить кожаный плащ. Возьми эти деньги и, если сможешь, купи и отвези ей».
Это говорит о том, что этот человек думал о семье, о людях. Сегодня такого практически нет», – считает Ловчев.
- Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
- За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
- Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».
«Он был зорким: видел, как и под каким углом нападающий ставит ногу». Что великие говорят о Яшине