Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Когда Яшину ампутировали ногу, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине плащ. Купи и отвези ей»

Ловчев: «Когда Яшину ампутировали ногу, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине плащ. Купи и отвези ей»

22 октября 2019, 19:09
13

Бывший футболист «Спартака», лучший игрок СССР 1972 года Евгений Ловчев рассказал историю о экс-голкипере «Динамо» Льве Яшине. Сегодня, 22 октября, динамовцу исполнилось бы 90 лет.

«Произошла трагедия, и ему ампутировали ногу, это было в Венгрии. Пошла гангрена, я находился в тот момент вместе с ним в больнице. И когда ему сообщали об этом, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине купить кожаный плащ. Возьми эти деньги и, если сможешь, купи и отвези ей».

Это говорит о том, что этот человек думал о семье, о людях. Сегодня такого практически нет», – считает Ловчев.

  • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
  • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
  • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

«Он был зорким: видел, как и под каким углом нападающий ставит ногу». Что великие говорят о Яшине

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Яшин Лев Ловчев Евгений
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1571765548
Я конечно всё понимаю - но каким моральным уродом нужно быть, чтобы говорить что только раньше люди были нормальные -а сегодня типо что, все гавно? Люди в любое время были есть и будут - разные!!!И хорошие и плохие...
Ответить
serppion
1571791799
По Ловчеву сейчас и солнышко не то восходит, и кругом одни cуки живут. Жжет старый маразматик.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+