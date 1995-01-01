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    Ловчев: «Когда Яшину ампутировали ногу, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине плащ. Купи и отвези ей»

    Бывший футболист «Спартака», лучший игрок СССР 1972 года Евгений Ловчев рассказал историю о экс-голкипере «Динамо» Льве Яшине. Сегодня, 22 октября, динамовцу исполнилось бы 90 лет.

    «Произошла трагедия, и ему ампутировали ногу, это было в Венгрии. Пошла гангрена, я находился в тот момент вместе с ним в больнице. И когда ему сообщали об этом, он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине купить кожаный плащ. Возьми эти деньги и, если сможешь, купи и отвези ей».

    Это говорит о том, что этот человек думал о семье, о людях. Сегодня такого практически нет», – считает Ловчев.

    • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
    • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
    • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

    «Он был зорким: видел, как и под каким углом нападающий ставит ногу». Что великие говорят о Яшине

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2950

      AtticusFinch 20 минут назад

      Я конечно всё понимаю - но каким моральным уродом нужно быть, чтобы говорить что только раньше люди были нормальные -а сегодня типо что, все гавно? Люди в любое время были есть и будут - разные!!!И хорошие и плохие...

      0
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      Рейтинг: +281

      arrivalgist > AtticusFinch 3 минуты назад

      Ну да, своя семья всегда была на первом месте...

      0
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      Рейтинг: +1474

      Фанат Рубина 1 час назад

      серьезно с ним такое было?
      я слышал что раком болел но про ногу нет..
      кто знает расскажите?

      -1
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      Рейтинг: +659

      dimag > Фанат Рубина 1 час назад

      Так все знают, только рассказывать особенно нечего.В спорте многие либо рано умирают, либо рано становятся инвалидами.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1099

      neim > Фанат Рубина 1 час назад

      Тебя что, в ГУГЛЕ забанили ?

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