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    Мурило: «Разница между Бразилией и Россией большая. Сначала я мучился»

    Защитник «Локомотива» Мурило рассказал о разнице между Россией и Бразилией.

    «Игра в Лиге чемпионов — это мечта детства. В то время я смотрел все игры, которые только мог. Я хочу наслаждаться каждым моментом этого турнира, ведь это – особенный этап моей карьеры.

    Я противостою лучшим игрока мира! И возможно, сегодня мне предстоит сразиться с лучшим из лучших. У Роналду очень успешная карьера, против него будет тяжко, но нужно сделать все возможное, чтобы нейтрализовать его.

    Разница между Бразилией и Россией большая, и это я еще не сталкивался с минусовыми температурами. Мне к ним только предстоит привыкать. Но в целом адаптация в «Локомотиве» прошла быстро. Сначала я мучился, но довольно быстро привык к другой среде.

    В адаптации мне очень помог соотечественник Гилерме. Надеюсь, что своей игрой в «Локо» заслужу приглашение в олимпийскую сборную Бразилии на игры в Токио в 2020 году», – сказал Мурило.

    • Мурило перешел в московский клуб из бразильского «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.
    • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
    • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

    Источник: ESPN

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