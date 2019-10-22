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  • Мурило: «Разница между Бразилией и Россией большая. Сначала я мучился»

Мурило: «Разница между Бразилией и Россией большая. Сначала я мучился»

22 октября 2019, 18:27
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Защитник «Локомотива» Мурило рассказал о разнице между Россией и Бразилией.

«Игра в Лиге чемпионов — это мечта детства. В то время я смотрел все игры, которые только мог. Я хочу наслаждаться каждым моментом этого турнира, ведь это – особенный этап моей карьеры.

Я противостою лучшим игрока мира! И возможно, сегодня мне предстоит сразиться с лучшим из лучших. У Роналду очень успешная карьера, против него будет тяжко, но нужно сделать все возможное, чтобы нейтрализовать его.

Разница между Бразилией и Россией большая, и это я еще не сталкивался с минусовыми температурами. Мне к ним только предстоит привыкать. Но в целом адаптация в «Локомотиве» прошла быстро. Сначала я мучился, но довольно быстро привык к другой среде.

В адаптации мне очень помог соотечественник Гилерме. Надеюсь, что своей игрой в «Локо» заслужу приглашение в олимпийскую сборную Бразилии на игры в Токио в 2020 году», – сказал Мурило.

  • Мурило перешел в московский клуб из бразильского «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.
  • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
  • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

Источник: ESPN
Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив Серкейра Мурило
Комментарии (1)
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panmon
1571775219
Гилерме русский, какой еще соотечественник? Ты о чем? :)
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