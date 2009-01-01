Семин: «Ювентус» – это не один Роналду. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану»

какие необычные слова
наверное каждый такое уже успел сказать
теперь и до пса очередь дошла
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Ювентус» произвел, как всегда, очень сильное впечатление». При Сарри игра «Ювентуса» изменилась достаточно сильно, стала более атакующей. А при потерях они очень быстро отбирают мяч и прессингуют»
«Ювентус – это не один Роналду. Каждый игрок – большой мастер и большая звезда. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану», – отметил Семин на предматчевой пресс-конференции.
- Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится во вторник, 22 октября.
- Начало матча – в 22:00 по московскому времени.