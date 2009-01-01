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    Семин: «Ювентус» – это не один Роналду. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Ювентус» произвел, как всегда, очень сильное впечатление». При Сарри игра «Ювентуса» изменилась достаточно сильно, стала более атакующей. А при потерях они очень быстро отбирают мяч и прессингуют»

    «Ювентус – это не один Роналду. Каждый игрок – большой мастер и большая звезда. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану», – отметил Семин на предматчевой пресс-конференции.

    • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится во вторник, 22 октября.
    • Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +564

      FENIX-SL 15 минут назад

      какие необычные слова
      наверное каждый такое уже успел сказать
      теперь и до пса очередь дошла

      0
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      Рейтинг: +387

      playsh 26 минут назад

      Конечно,хотелось бы положительного результата.Но ведь Юве один из грандов в Европе.А мне кажется,очень важно,чтобы Локо сыграл достойно и красиво,чтобы почесал бока итальянцам и тогда,несмотря на результат,мы будем гордиться нашими спортсменами.Удачи Паровозу.

      0
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      Рейтинг: +1766

      Порванный хрюкан > playsh 25 минут назад

      Автобусному Атлетико дома мало почесали, так теперь решили за Юве в гостях взяться ? Не надорвётесь ?

      1
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      Рейтинг: +387

      playsh > Порванный хрюкан 20 минут назад

      Будет лес и будут зайцы, там и посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +3523

      Yev 38 минут назад

      Да, совсем забыл - удачи кочегарам, отымейте Старую Синьору

      0
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      Рейтинг: +1636

      Kollljan > Yev 37 минут назад

      Да! Похоже, знатное порево посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +1766

      Порванный хрюкан > Kollljan 27 минут назад

      У синьоры, а особенно у старой, для таких случаев припасён просто огромный страпонище. Она его вместо клюшки при ходьбе использует ....

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      Рейтинг: +1636

      Kollljan > Порванный хрюкан 23 минуты назад

      Только один вопрос остался перед матчем. Кто кого пороть будет?

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      Рейтинг: +564

      FENIX-SL > Kollljan 12 минут назад

      ну так как большинство людей у нас идиоты
      после игры цска с реалом..думают что все возможно
      только вот ювентус играет так скучно..что к их воротам сопернику влом даже доходить..у локомотива шансы в минусе

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      Рейтинг: +3523

      Yev 43 минуты назад

      Ну это как в классике советского кино: "Мы видим одну звездочку, две, три, ну а лучше всего пять звёздочек".(Карновальная ночь, Э.Рязанов)

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