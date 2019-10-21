Семин: «Ювентус» – это не один Роналду. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Ювентус» произвел, как всегда, очень сильное впечатление». При Сарри игра «Ювентуса» изменилась достаточно сильно, стала более атакующей. А при потерях они очень быстро отбирают мяч и прессингуют»

«Ювентус – это не один Роналду. Каждый игрок – большой мастер и большая звезда. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану», – отметил Семин на предматчевой пресс-конференции.