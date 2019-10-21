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  • Семин: «Ювентус» – это не один Роналду. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану»

Семин: «Ювентус» – это не один Роналду. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану»

21 октября 2019, 19:18
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Ювентус» произвел, как всегда, очень сильное впечатление». При Сарри игра «Ювентуса» изменилась достаточно сильно, стала более атакующей. А при потерях они очень быстро отбирают мяч и прессингуют»

«Ювентус – это не один Роналду. Каждый игрок – большой мастер и большая звезда. Неправильно делать акцент только на одного Криштиану», – отметил Семин на предматчевой пресс-конференции.

  • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится во вторник, 22 октября.
  • Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Источник: официальный твиттер «Локомотива»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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Yev
1571676062
Ну это как в классике советского кино: "Мы видим одну звездочку, две, три, ну а лучше всего пять звёздочек".(Карновальная ночь, Э.Рязанов)
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Yev
1571676313
Да, совсем забыл - удачи кочегарам, отымейте Старую Синьору
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Plyash
1571677044
Конечно,хотелось бы положительного результата.Но ведь Юве один из грандов в Европе.А мне кажется,очень важно,чтобы Локо сыграл достойно и красиво,чтобы почесал бока итальянцам и тогда,несмотря на результат,мы будем гордиться нашими спортсменами.Удачи Паровозу.
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Кузьмич на трибуне
1571678813
Зачем в доброй половине комментов, откровенная порция желчи? Ни для кого не секрет, что Юве... один из самых сильных клубов в Европе и в Мире. Ни для кого не секрет, что уровень Локо ниже чем у Ювентуса. Но зачем так поливать пошлятиной нашу команду??? Откуда столько злобы и радости в том , что нашему клубу завтра будет трудно , что то противопоставить клубу из Италии, в котором играет одн из лучших игроков Мира за последние 10 лет. Завтра играет наш Российский клуб, я буду болеть за наш клуб. А все злопыхатели пусть лопнут от собственной желчи и подавятся собственным ядом.
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bayramgubkin
1571688541
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tushkanlz
1571718531
"Локо" - вперёд и нам повезёт!! А недруги пусть сзади трутся,ближе к "соплу".Играйте на победу,шанс есть всегда,"Локо",болеем за тебя!
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Серж 69
1571733245
Ювентус!Роналду!!-Ну так что, сразу лапки свесить?Да нет,конечно,играйте,как можете,смелей, и вам зачтётся!Если выйти на поле трясясь и с ужасом в глазах,ничего хорошего не выйдет,а вот если не испытывать особого почтения перед тем же Рональду и прочими,играть самоотверженно и с холодной головой,результат может быть иным.Чего бояться,играйте-мы за вас!Удачи!
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zigbert
1571761013
Хотя Ювентус один из главных претендентов на победу в ЛЧ ,надо играть не обращая внимание на титулованный клуб.
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