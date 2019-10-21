Роналду: «Игра с «Локомотивом» имеет большое значение. Мы должны победить»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Завтрашняя игра имеет большое значение. Мы должны победить, чтобы попытаться пройти дальше в турнире», – сказал Роналду на пресс-конференции.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри назвал «Локомотив» сильной командой.