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  • Роналду: «Игра с «Локомотивом» имеет большое значение. Мы должны победить»

Роналду: «Игра с «Локомотивом» имеет большое значение. Мы должны победить»

21 октября 2019, 16:08
8

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Завтрашняя игра имеет большое значение. Мы должны победить, чтобы попытаться пройти дальше в турнире», – сказал Роналду на пресс-конференции.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри назвал «Локомотив» сильной командой.

  • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
  • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»
Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Mister_Tomsk
1571663968
ничейку бы, и было бы не плохо.
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petr69
1571665713
ничья как минимум
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паха1991
1571666816
ну как минимум локо не мальчики для битья..хотя с последними проблемами с составом..то все может быть...удачи ребятам...удачи всем нашим клубам!
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Decorhome
1571666882
Надеюсь он ошибается
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Plyash
1571675793
Хотеть не вредно, Криш.
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Aleksey!
1571676900
И мы должны победить
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TOL47
1571677340
90% что победите, Локо 10 на чудо оставим, надеемся что вдруг будет.
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