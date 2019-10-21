Роналду: «Игра с «Локомотивом» имеет большое значение. Мы должны победить»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в 3-м туре Лиги чемпионов.
«Завтрашняя игра имеет большое значение. Мы должны победить, чтобы попытаться пройти дальше в турнире», – сказал Роналду на пресс-конференции.
Главный тренер туринцев Маурицио Сарри назвал «Локомотив» сильной командой.
- «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
- После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»