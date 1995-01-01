Черчесов – о слухах про приход в «Спартак»: «Журналисты так убедительно говорят, что сам начинаешь в это верить»

Блин, эти журналисты! С одной стороны, да, они несут нам информацию. С другой - вечно как начнут нагнетать, муссировать сплетни и переписывать друг у друга "инсайды". В общем, создают ненужный ажиотаж у героев публикаций и в обществе. Недаром журналистов недолюбливают. Жуткое давление и ненужные выдумки.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи касательно своего возможного назначения в «Спартак» после Евро-2020.
«А кто на повестку дня вынес этот вопрос? Ваши коллеги так убедительно говорят, что сам начинаешь в это верить. Видим ситуацию такой, какая она есть.
Я сижу в ложе с Федуном на матчах «Спартака»? А на «Локомотиве» – с Кикнадзе. А на «Зените» – с Медведевым. А где мне еще быть? С шарфом на секторе? Я работаю.
За 10 минут до конца обычно, не прощаясь, ухожу. Например, «Спартак» – «Рубин» посмотрел только первый тайм, в целом все было понятно. Отправился смотреть матч «Зенита» и «Ростова», – сказал Черчесов.
- Неделю назад «Спартак» возглавил Доменико Тедеско.
- Контракт с немецким специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21.
- Соглашение Черчесова с РФС истекает в 2020 году, но в нем есть опция продления еще на 24 месяца.