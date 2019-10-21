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  • Черчесов – о слухах про приход в «Спартак»: «Журналисты так убедительно говорят, что сам начинаешь в это верить»

Черчесов – о слухах про приход в «Спартак»: «Журналисты так убедительно говорят, что сам начинаешь в это верить»

21 октября 2019, 08:56
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи касательно своего возможного назначения в «Спартак» после Евро-2020.

«А кто на повестку дня вынес этот вопрос? Ваши коллеги так убедительно говорят, что сам начинаешь в это верить. Видим ситуацию такой, какая она есть.

Я сижу в ложе с Федуном на матчах «Спартака»? А на «Локомотиве» – с Кикнадзе. А на «Зените» – с Медведевым. А где мне еще быть? С шарфом на секторе? Я работаю.

За 10 минут до конца обычно, не прощаясь, ухожу. Например, «Спартак» – «Рубин» посмотрел только первый тайм, в целом все было понятно. Отправился смотреть матч «Зенита» и «Ростова», – сказал Черчесов.

  • Неделю назад «Спартак» возглавил Доменико Тедеско.
  • Контракт с немецким специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • Соглашение Черчесова с РФС истекает в 2020 году, но в нем есть опция продления еще на 24 месяца.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Я - легенда
1571638704
Блин, эти журналисты! С одной стороны, да, они несут нам информацию. С другой - вечно как начнут нагнетать, муссировать сплетни и переписывать друг у друга "инсайды". В общем, создают ненужный ажиотаж у героев публикаций и в обществе. Недаром журналистов недолюбливают. Жуткое давление и ненужные выдумки.
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NEONFOL
1571643150
куда его со сборной отпустят, если только провалиться на евро
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evgevg13
1571657761
Недавно Черчесов был в Армавире. Теперь он там будет тренером по логике журналюг? (шутка)
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Сильвербой
1571660650
Только вот есть одно большое "НО" - ты нах... не нужен в Спартаке и надеюсь никогда тебя там больше не увидеть!!!
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Smekaev
1571667668
Так убедительно говорят, что когда там тренером окажется, скажет, что даже сам не заметил, как это получилось - заговорили, наверное. Тоже мне, журналюги - бабки приворотные.
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Plyash
1571681172
Лукавит г-н Черчесов,это очевидно.В сборной долго не усидишь,работа каторжная,ну а Спартак он бы взял через годик-полтора, да никто не предложит.
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