Черчесов – о слухах про приход в «Спартак»: «Журналисты так убедительно говорят, что сам начинаешь в это верить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи касательно своего возможного назначения в «Спартак» после Евро-2020.

«А кто на повестку дня вынес этот вопрос? Ваши коллеги так убедительно говорят, что сам начинаешь в это верить. Видим ситуацию такой, какая она есть.

Я сижу в ложе с Федуном на матчах «Спартака»? А на «Локомотиве» – с Кикнадзе. А на «Зените» – с Медведевым. А где мне еще быть? С шарфом на секторе? Я работаю.

За 10 минут до конца обычно, не прощаясь, ухожу. Например, «Спартак» – «Рубин» посмотрел только первый тайм, в целом все было понятно. Отправился смотреть матч «Зенита» и «Ростова», – сказал Черчесов.