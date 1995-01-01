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    Тренер «Динамо» Новиков: «Надо было что-то поменять. На удачу решили поменять скамейку запасных»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков объяснил, зачем поменял местами скамейки запасных на «ВТБ Арене». В первом матче под руководством специалиста москвичи в 13 туре РПЛ сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

    «Скамейку решили поменять на удачу. Надо было что-то поменять, вот и поменяли. Да и судья рядом, можно пообщаться есть что», – приводит слова Новикова журналист Александр Боярский.

    • «Динамо» осталось в зоне вылета.
    • В следующем туре москвичи встретятся с ЦСКА.
    • Новиков также тренирует молодежный состав «Динамо».

    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3508

      Yev 27 минут назад

      Да уж, слова тренера великого клуба: если надо что-то меня, то не игре, не в составе, не в тактике. Просто скамейку запасных на фарт. Мда, сильно. Сто процентов Динамо ждет великое будущее.

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