Тренер «Динамо» Новиков: «Надо было что-то поменять. На удачу решили поменять скамейку запасных»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков объяснил, зачем поменял местами скамейки запасных на «ВТБ Арене». В первом матче под руководством специалиста москвичи в 13 туре РПЛ сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Скамейку решили поменять на удачу. Надо было что-то поменять, вот и поменяли. Да и судья рядом, можно пообщаться есть что», – приводит слова Новикова журналист Александр Боярский.