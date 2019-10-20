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  • Тренер «Динамо» Новиков: «Надо было что-то поменять. На удачу решили поменять скамейку запасных»

Тренер «Динамо» Новиков: «Надо было что-то поменять. На удачу решили поменять скамейку запасных»

20 октября 2019, 21:43
3

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков объяснил, зачем поменял местами скамейки запасных на «ВТБ Арене». В первом матче под руководством специалиста москвичи в 13 туре РПЛ сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Скамейку решили поменять на удачу. Надо было что-то поменять, вот и поменяли. Да и судья рядом, можно пообщаться есть что», – приводит слова Новикова журналист Александр Боярский.

  • «Динамо» осталось в зоне вылета.
  • В следующем туре москвичи встретятся с ЦСКА.
  • Новиков также тренирует молодежный состав «Динамо».

Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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Yev
1571597224
Да уж, слова тренера великого клуба: если надо что-то меня, то не игре, не в составе, не в тактике. Просто скамейку запасных на фарт. Мда, сильно. Сто процентов Динамо ждет великое будущее.
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Суворов_лучший
1571599128
Силен в тактике тренер!
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evgevg13
1571625455
Магию никто не отменял...
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